دوليه

أعلنت بلدية العاصمة الإسبانية مدريد أن اللاعبين السابقين لناديي ريال مدريد، فيرناندو مورينتيس وأتلتيكو مدريد، روبرتو سولوزابال، سينطلقان في جولة في شوارع المدينة بصحبة كأس بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستلعب مباراتها النهائية غدا على ملعب واند ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد.

وسيصاحب اللاعبين الكبيرين في جولتهما بالكأس المعروفة بـ «ذات الأذنين»، نائبة عمدة مدريد ، مارتا هيغيراس، وستبدأ الجولة من الميدان الكبير بواسطة العاصمة الإسبانية. ووصل كأس بطولة دوري أبطال أوروبا في 11 مايو الجاري إلى قصر سيبيليس في مدريد، وهو أحد أشهر المعالم السياحية في المدينة، برفقة اللاعبين السابقين روبرتو كارلوس وباولو فوتري.

