دوليه

للمرة السابعة في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا «تشامبيونز ليغ» يلتقي فريقان ينتميان لدوري واحد في نهائي المسابقة الأوروبية الأهم. ويلتقي غدا في نهائي البطولة فريقي ليفربول وتوتنهام الإنكليزيين في سيناريو تكرر نحو سبع مرات ضمن جولات النهائي الـ 64 الماضية في أعوام (2000 و2008 و2013 و2014 و2016 و2018 و2019).

ومنذ العام 2000 تمكن فريقان من نفس الدوري من فرض سيطرتهما على نهائي البطولة حيث كانت البداية من إسبانيا عندما خطف (ريال مدريد) الفوز من نظيره (فالنسيا) بثلاثية نظيفة في مباراة أقيمت على ملعب (ستاد دو فرانس) في فرنسا أضاف بها اللقب الثامن لخزينة بطولاته الأوروبية.

وتكرر السيناريو في نسخة 2003 لكن هذه المرة جاءت بنكهة إيطالية خالصة عندما تغلب (يوفنتوس) على (ريال مدريد) في مجموع مباراتيهما بنصف النهائي بنتيجة (4-3) وفي موازة ذلك كان (ميلان) الإيطالي قد ضرب موعدا مع جاره (إنتر) ليتعادلا في الذهاب سلبا وفي الإياب بهدف لمثله ليتأهل الأول إلى نهائي البطولة بأفضلية الهدف. وعلى ملعب مسرح الأحلام في (أولد ترافورد) في إنجلترا أقيم النهائي الإيطالي وانتهى بالتعادل بدون أهداف ليختطف (ميلان) اللقب من (يوفنتوس) بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) ليحصد لقبه الأوروبي السادس.

في عام 2008 عاد النهائي إلى إنكلترا «مهد كرة القدم» عندما ضرب كبار الدوري الإنكليزي موعدا على ستاد (لوزنيكي) الأولمبي في موسكو ليتمكن (تشيلسي) من عبور نصف نهائي إنكليزي خالص على حساب (ليفربول). ولحق (مان يونايتد) بنظيره (تشلسي) في النهائي على حساب (برشلونة) الإسباني ليصعد الفريقان إلى المباراة النهائية التي انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء ليبتسم الحظ لـ(يوناتيد) بنتيجة (6-5).

وشهد عام 2013 التحدي الأكبر إذ وصل للنهائي فريقين ألمانيين هما (بايرن ميونيخ) و(بروسيا دورتموند). واحتضن ملعب (ويمبلي) في إنكلترا النهائي الذي حسمه (بايرن ميونيخ) بهدفين لهدف مضيفا اللقب الأوروبي الخامس في تاريخه.

وبالعودة مرة أخرى إلى إسبانيا جمع نهائي 2014 (ريال مدريد) وجاره (أتلتيكو مدريد) على ملعب (دا لوز) في العاصمة البرتغالية لشبونة هو «الأشهر» إذ أعاد الأول إلى منصات التتويج بعد غياب 12 عاما عن عرش أوروبا بعدما انتهى بنتيجة (4-1) وحصد من خلاله لقبه الأوروبي الـ10.

وفي عام 2016 تمكن (ريال مدريد) و(أتلتيكو مدريد) من العودة مجددا إلى النهائي على ملعب (سان سيرو) في إيطاليا. في المباراة النهائية انتهى اللقاء الإسباني الخالص بالتعادل الإيجابي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء ليحسمها (ريال مدريد) بنتيجة (5-3) ويقتنص لقبه الـ 11.

