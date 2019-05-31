دوليه

تألق النجم البلجيكي ادين هازارد فأحرز تشلسي الانكليزي لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» للمرة الثانية في تاريخه بفوزه الكبير على مواطنه وجاره أرسنال 4-1، أول من أمس الاربعاء في المباراة النهائية في العاصمة الاذربيجانية باكو، ليحرمه تذكرة التأهل الى دوري أبطال اوروبا. وسجل لتشلسي الفرنسي أوليفييه جيرو (49)، الاسباني بيدرو رودريغيز (60) وهازارد (65 من ركلة جزاء و72)، ولأرسنال النيجيري أليكس ايوبي (69). وهذا اللقب القاري الخامس الكبير لتشلسي بعد دوري الابطال 2012 والدوري الاوروبي 2013 وكأس الكؤوس الاوروبية 1971 و1998، فيما عجز أرسنال عن احراز لقبه القاري الثاني والاول منذ كأس الكؤوس الاوروبية 1994، وبالتالي ضمان تذكرة التأهل الى مسابقة دوري الابطال، ما فتح المجال لليون الفرنسي بالتأهل مباشرة الى دور المجموعات دون الاضطرار لخوض دور تمهيدي. وبرغم انتقادات لاذعة لمدربه الايطالي الجديد ماوريتسيو ساري، أنهى تشلسي موسمه بعلامة ايجابية بالتتويج في المسابقة القارية الرديفة، الحلول في المركز الثالث في الدوري المحلي وضمانه المشاركة في دوري الابطال وبلوغ نهائي كأس الرابطة حيث خسر أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح. لكن ساري (60 عاما) الذي قاد تشلسي لأن يصبح أول فريق يتوج بطلا لمسابقة «يوروبا ليغ» من دون أن يخسر، خاض ربما مواجهته الاخيرة مع فريق غرب لندن، في ظل تقارير عن افتقاده ثقة غرف الملابس في تشلسي وترشيحه لتولي تدريب يوفنتوس بطل ايطاليا وخلافة ماسيميليانو أليغري. أيضا كانت المباراة على الارجح بمثابة خاتمة سعيدة لنجم تشلسي هازارد المرجح انتقاله الى ريال مدريد الاسباني، بعد قرابة سبعة أعوام أمضاها في ملعب «ستامفورد بريدج».

