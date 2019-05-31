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حجز فريق BMW بطاقة التأهل الاولى لنصف النهائي بفوزه على بنك بوبيان، بينما واصل لافاتزا مشواره في البطولة بتغلبه على فريق KIB ضمن منافسات اليوم الرابع والعشرين بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.

في المباراة الاولى، قدم لافاتزا افضل عروضه في الدورة وتفوق على KIB بسداسية تناوب على تسجيلها كل من تيتون «هدفين»، دودو «هدفين»، مشاري منصور، وابراهيم سامي.

وأكد لافاتزا انه المرشح الاول لنيل اللقب في ظل توهج هدافه ونجمه المميز تيتون الذي يجيد تسجيل الأهداف من أصعب الزوايا وبمختلف الأسلحة، ويشكل ثنائيا متفاهما مع زميله دودو احد افضل اللاعبين الذين مروا على الدورة خلال السنوات الثماني الماضية.

في المباراة الثانية واصل فريق BMW زحفه نحو اللقب بفوز شاق على بنك بوبيان بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ويدين الفريق الفائز بهذا الفوز لحارسه المتألق عبدالله حيات الذي حرم بوبيان من التسجيل في اكثر من مناسبة خلال الشوط الثاني.

ويلتقي اليوم لافاتزا مع فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة، والخليج للكابلات مع الفائز من لقاء فروج ريبابلك وعادل الغانم للسيارات.

وضرب الفراعنة وسترايكرز موعدا في نهائي النسخة التاسعة لدورة البراعم، بعدما اقصى الفراعنة فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف حامل اللقب بتغلبهم عليهم بركلات الترجيح بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في الوقت الذي تغلب فيه سترايكرز على الاهلي بخمسة اهداف مقابل هدف.

الفراعنة واليوسف قدما مباراة كبيرة فرض خلالها التعادل نفسه ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفراعنة ليعبروا للنهائي.

ولم يختلف الحال كثيرا بين سترايكرز والاهلي حيث ارتفعت وتيرة المنافسة منذ انطلاقة اللقاء قبل ان تتحول دفة الامور لمصلحة سترايكرز الذي نجح في التسجيل عبر احمد الصاوي «هدفين»، وعبد الله خليفة «هدفين» فيما جاء الخامس بواسطة علي وسمي.

