محلية

بتوجيهات من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، قلد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، الرقيب أول منصور الرشيدي رتبته الجديدة في ترقية استثنائية كما تم منحه شارة الرامي، تقديراً لتميزه وتحقيقه العديد من الانجازات في البطولات المحلية والدولية.

وأشاد الرفاعي بالانجازات التي حققها الرشيدي والتي اسهمت في رفع اسم الكويت والحرس الوطني في المحافل المحلية والدولية، داعياً منتسبي الحرس الوطني الى بذل الجهود لتحقيق التميز في جميع المجالات. جدير بالذكر ان الرقيب أول منصور الرشيدي حقق العديد من الانجازات من أهمها الميدالية الذهبية في رماية «السكيت» في دورة الألعاب الآسيوية 2018. من جانب آخر، كرم نادي الرماية البطل منصور الرشيدي خلال الحفل الذي أقيم اول من امس على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية نظير جهوده التي أثمرت تأهله الى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» وتصدره التصنيف في رماية سكيت على مستوى قارة آسيا وحلوله ثانيا على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة قال رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي ان النادي يعمل على تأهيل أكبر عدد من الرماة للمشاركة في الاولمبياد وتحقيق المزيد من الانجازات في هذا المحفل الرياضي المهم.

من جانبه ثمن الرامي منصور الرشيدي مبادرة مجلس ادارة النادي بتكريمه وكافة رماة الكويت الذين حققوا نتائج طيبة في البطولات الكبيرة ما يعد دافعا قويا لحصد المزيد من الميداليات في الاستحقاقات المقبلة مبينا أن تربعه على التصنيف القاري جاء ثمرة لجهوده والجهازين الفني والاداري التابع للنادي. وقال الرشيدي في تصريح للصحافيين انه سيبدأ في الفترة المقبلة برنامجا استعداديا مكثفا أعدته ادارة النادي لرماة وراميات منتخب الكويت للبطولات الدولية والقارية المقبلة والتي ستكون تحضيرا جيدا للدورة الأولمبية.

