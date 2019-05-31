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هاجم نادي كاظمة اتحاد الكرة بسبب عدم اختيار الفريق للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية، مشيراً إلى ضعف الاتحاد الكويتي أمام نظيره العربي والذي اختار أندية الكويت والسالمية والعربي للمشاركة في النسخة الثانية من البطولة التي تحمل اسم «كأس الملك محمد السادس للاندية الابطال». واختار الاتحاد العربي الأندية الثلاثة رغم أن العربي احتل المركز الخامس بعد الكويت المتصدر والقادسية الثاني والسالمية الثالث وكاظمة صاحب المركز الرابع. وكتب أمين السر العام في النادي يوسف بوسكندر على حسابه في «تويتر» رداً على خبر شكر الاتحاد الكويتي للاتحاد العربي، قائلاً: «للأسف من كثر ما الاتحاد ضعيف حتى الاتحاد العربي يعبر عليه بدون تعب وتتقبلون الأوامر من أي شخص». وأضاف: «رئيس اتحاد الكرة أمامك مسؤوليات يجب أن يكون لك ولمجلسك دور أما توزيع البطولات بهذه الطريقة فهذا الأمر غير مقبول». واستبعد الاتحاد العربي نادي القادسية من المشاركة في البطولة بسبب عدم تسديده الغرامة المفروضة عليه جراء الأحداث التي رافقت مباراة الفريق مع الزمالك المصري.

وشاركت أندية الكويت والقادسية والسالمية في النسخة الأولى من البطولة، فودع السماوي من الأدوار التمهيدية، بينما غادر الكويت على يد الإسماعيلي المصري، والقادسية على يد الزمالك، فيما توج باللقب النجم الساحلي التونسي بعد تغلبه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1. وشهدت مباراة العودة بين الأصفر والزمالك التي أقيمت على ملعب علي صباح السالم بعض الأخطاء التنظيمية مما دفع الاتحاد العربي لفرض غرامة مالية على القادسية بلغت 25 ألف دولار، لكن إدارة الأصفر رفضت دفع المبلغ كما لم تتقدم باستئناف العقوبة وهو ما ترتب عليه استبعاد الفريق من النسخة المقبلة.

وكان الاتحاد الكويتي ثمن قيام الاتحاد العربي باختيار ثلاثة أندية كويتية للمشاركة في البطولة. وأعرب رئيس الاتحاد الشيخ احمد اليوسف في بيان صحفي عن شكره لرئيس الاتحاد العربي المستشار تركي آل الشيخ لاختيار الأندية الثلاثة للمشاركة في البطولة المقبلة. ووجه اليوسف الشكر ايضا الى الامين العام للاتحاد العربي رجاء الله السلمي للمناسبة ذاتها.

