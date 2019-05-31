عربيات ودوليات

كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي عبد الأمير الحمداني أمس عن قرب استعادة العراق لحوالي 5 آلاف و500 قطعة أثرية و10 آلاف رقيم طيني من الولايات المتحدة إضافة إلى استعادة 22 عملاً متحفياً إلى المتحف الوطني العراقي للفن الحديث بعد تعرضها للسرقة خلال الأحداث التي أعقبت الحرب عام 2003. يذكر أن اثار العراق قد تعرضت لعمليات نهب وتدمير بعد سقوط النظام العراقي السابق في التاسع من ابريل عام 2003 حين اقتحمت في اليوم التالي أول مجموعة من اللصوص المتحف الوطني العراقي في العاصمة، حيث تم نهب 15000 قطعة خلال 36 ساعة.

