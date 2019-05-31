عربيات ودوليات

مكة المكرمة- الوكالات: استضافت مكة المكرمة أعمال القمتين الطارئتين العربية والخليجية اللتين دعت لهما المملكة العربية السعودية فيما تعقد اليوم أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان «قمة مكة يداً بيد نحو المستقبل». وتبحث قمم مكة التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج بعد الهجمات على 4 سفن وناقلات نفط في المياه الإماراتية، والهجمات التي تعرضت لها السعودية من قبل الميليشيات الحوثية. وتركز القمم على عملية السلام والقضايا والأزمات العربية.

وطالبت السعودية العالم الإسلامي بـ«رفض تدخّل» إيران في شؤون الدول الأخرى. واتّهم وزير الخارجيّة السعودي إبراهيم العساف في اجتماع لوزراء خارجيّة منظّمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة، إيران مجدّداً بدعم المتمرّدين في اليمن، معتبراً أنّ هذا الدعم «دليل» على تدخّلها في شؤون دول أخرى. وأوضح في كلمة ألقاها أمام الحاضرين وبينهم وفد دبلوماسي إيراني، أنّ «دعم» طهران للمتمرّدين اليمنيّين «مثال واضح» على «التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول، وهو أمر يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي». ولم يحضر وزير الخارجيّة الإيراني محمّد جواد ظريف الاجتماع الذي يُعتبر لقاءً تحضيريّاً للقمّة الـ14 لمنظّمة التعاون الإسلامي ونابَ عنه وفد من الخارجية الايرانية.

وشدد العساف على إنّ هجمات المتمرّدين اليمنيّين على المملكة تُهدّد الاقتصاد والسلام العالميّين معتبراً أنّه يجب مواجهتها «بكلّ قوة وحزم» كما أكّد أنّ المملكة تُواصل محاربة «الإرهاب»، داعياً إلى حلول سياسيّة في سوريا وليبيا، ومجدّداً تأييد المملكة للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان.

من جهته، كتب الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، في مقال رأي نشره موقع قناة العربية الإلكتروني «من المرجح أن يناقش زعماء القمة أفضل السبل لتجنب الحرب، ومن جانبه يعتزم الملك سلمان الدفاع عن المصالح السعودية والعربية وسط التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران». وأضاف أن اجتماعات القادة الخليجيين والعرب عند منتصف الليل في مكة ستتناول تدخل إيران في شؤون العرب.

الى ذلك قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية،إن بلاده لا تريد الحرب مع إيران، لكنها لن تتسامح مع ما تعتبره «نشاطا إيرانيا عدائيا» في المنطقة. وقال الجبير لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» قبيل قمتي مكة الطارئين،إنهما «بيان كبير» إلى إيران. وبشأن عرض إيران الأخير للحوار مع جيرانها، قال الجبير إن هذا وقت التحرك وليس الكلام.

وأكد الوزير السعودي عادل الجبير أن بلاده واضحة في أنها لا ترغب في نشوب حرب في المنطقة، لكنه شدد على أنها «ستسعى لحماية أرضها وشعبها ومصالحها بالطرق المناسبة». وقال، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها امس إن على إيران أن تتوقف عن سياستها في المنطقة «إذا ما أرادت أن تكون جزءا من المجتمع الدولي». وفيما يتعلق بالقمم الثلاثة أوضح الجبير أن القمتين الاستثنائيتين لدول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية «هدفهما إدانة الأحداث الأخيرة في المنطقة والسياسيات الإيرانية التي تأتي خلف هذه الأحداث»، أما القمة الإسلامية فهي «قمة اعتيادية يتم فيها نقل الرئاسة من دولة الرئاسة الحالية تركيا إلى دولة الرئاسة المقبلة ممثلة في السعودية». وعن احتمالات نشوب حرب في المنطقة إثر التوترات الأخيرة، قال الجبير إن السعودية «تسعى بلا شك لتفادي الحرب بأي شكل من الأشكال. وكانت المملكة واضحة في هذا الجانب بشكل دقيق وواضح منذ البداية، ولكن في الوقت نفسه نحن لا نريد أن تستمر إيران في سياستها العدوانية في المنطقة».وأكد أن المملكة «ماضية في حماية أراضيها وشعبها بحسب ما تتطلبه الحاجة».

