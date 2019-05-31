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عربيات ودوليات

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العساف: فلسطين هي قضية السعودية الأولى


جدة- الوكالات: اكد وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف في الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي «تمر الذكرى الخمسون لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي ولايزال النزاع مع إسرائيل أبرز التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية».
وتابع « أود أن أؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة العربية السعودية الأولى وبالذات حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المؤيدة من قرارات القمم العربية والإسلامية المتعاقبة وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية في تحقيق ذلك».


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