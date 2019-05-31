عربيات ودوليات

جدة- الوكالات: اقر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم التحضيري بجدة مشروع البيان الختامي ورفعوه الى القادة في القمة الإسلامية المزمع عقد دورتها الـ14 بمكة المكرمة اليوم لاعتماده. وكان وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة قد عقدوا جلسة سرية بعد إلقاء كلمات الافتتاح ناقشوا خلالها جدول اعمال القمة الإسلامية وضرورة بلورة موقف موحد تجاه العديد من الملفات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

ومثل الكويت في الاجتماع الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية تحت شعار «قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل» ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بينهم سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لمناقشة العديد من القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

ومن المنتظر أن يصدر عن القمة الإسلامية «إعلان مكة» بالإضافة إلى البيان الختامي الذي سوف يتطرق إلى العديد من القضايا الحالية في العالم الإسلامي. كما يبحث القادة موقف الدول الأعضاء في المنظمة من آخر المستجدات الجارية في القضية الفلسطينية بالإضافة إلى إعلان موقف موحد إزاء التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء وكذلك اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة وما يتعلق منها بتنامي خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة وما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا. ويبحث القادة أيضا سبل التصدي للإرهاب والتطرف العنيف وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تعنى بها المنظمة.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين ان التطورات المؤسفة التي تتعرض لها الدول الأعضاء في المنظمة تدعو الى تكثيف المشاورات بشأنها والعمل على تجنيب المنطقة كل اضطراب وتهديد للأمن والاستقرار. وشدد العثيمين في كلمته خلال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة على أن التطرف والإرهاب يهددان أمن واستقرار المنطقة والعالم وأن التنظيمات الإرهابية تستغل الاضطرابات السياسية في بعض البلدان لتنفيذ مخططاتها. ودعا الى وضع آلية واضحة لمحاربة تلك المخططات موضحا ان منظمة التعاون الإسلامي تتطلع لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لمحاربة التطرف الديني والتشجيع على الحوار بين الأديان.

وفي سياق آخر، قال العثيمين إن استهتار إسرائيل بالمعاهدات الدولية يستدعي مزيدا من الجهود لوضع حد للاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني.وقال ان القضية الفلسطينية التي طال أمدها بسبب السياسات الاسرائيلية وافعالها واستهتارها بالقرارات الدولية تستدعي منا مزيدا من تنسيق الجهود وتضافرها من اجل صياغة موقف دولي ضاغط باتجاه تكريس ارادة والسلام ووضع حد للاحتلال وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي تتفاقم يوما بعد آخر.

واعرب عن قلقه تجاه الاوضاع التي تشهدها العديد من الدول الاسلامية والمجتمعات المسلمة مؤكدا ان التطرف والارهاب يظلان من اكبر المخاطر التي الامن والاستقرار في المنطقة والعالم وتستهدف تقويض تماسك المجتمعات الاسلامية وتعطيل التنمية فيها واستنزاف طاقاتها وقدراتها.وشدد على ضرورة تنسيق الجهود تجاه تلك القضايا وفق استراتيجية شاملة تاخذ بالاعتبار كل الابعاد الامنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفكرية المرتبطة بالارهاب والتطرف والاسباب المؤدية لها او المشجعة لها.

