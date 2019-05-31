عربيات ودوليات

نظمت وزارتا الدفاع والخارجية في السعودية معرضا ضم عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات التي استهدف بها الحوثيون المملكة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وقد نُظم المعرض في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة حيث يستمر وصول وفود الدول العربية والإسلامية المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية بمكة المكرمة.

ويعرض معرض «حقائق في دقائق» عددا من الصواريخ التي استهدفت المملكة وهي صاروخ باليستي إيراني نوع «قيام» والذي أطلق على العاصمة الرياض بتاريخ 25 مارس 2018، وصاروخ باليستي إيراني من نوع «قيام» أطلق على مكة المكرمة عام 2016، وطائرة من دون طيار إيرانية «أبابيل/ قاصف»، وطائرة من دون طيار دعم إيراني «راصد»، و«آربي جي» صناعة إيرانية، ومضاد للدروع إيراني نوع «دهلوي»، بالإضافة إلى منظار بصري من صناعة إيرانية، وزورق مفخخ مسير عن بعد «تقنية إيرانية».

وأقيم المعرض الذي نقلت تفاصيله «واس» بتنظيم مشترك من وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المشتركة ومركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية ومركز تنمية وإعمار اليمن.

