عربيات ودوليات

الدوحة - واشنطن- الوكالات: اعلنت وزارة الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء القطري سيشارك في القمم الثلاث المقرر عقدها في مكة المكرمة في اول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين منذ نحو عامين. وفي حين ان قمة منظمة التعاون الاسلامي التي تعقد اليوم كانت مقررة منذ زمن طويل، فان الرياض دعت الى قمتين طارئتين لمجلس التعاون الخليجي وللجامعة العربية، لمناقشة التوترات الاقليمية في المنطقة. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر ان القيادة قررت «المشاركة الرفيعة» على مستوى رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث.

وتناولت هذه القمم تزايد التوتر بين ايران من جهة والولايات المتحدة والأحداث العنيفة التي تشهدها المنطقة. واستُهدفت العديد من ناقلات النفط في الخليج في ظروف غامضة في الأسابيع الأخيرة كما استهدف المتمردون الحوثيون المدعومون من ايران خطاً للنفط السعودي بطائرة مسيرة.

واضافت المتحدثة القطرية ان «مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحس المسؤولية تعد واجبا قوميا وانسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم» وذكرت شبكة «الجزيرة» الممولة من الحكومة القطرية ان «مصدرا رفيع المستوى صرح حصريا للجزيرة الأربعاء انه سيتم عقد لقاءات مباشرة بين الشيخ عبدالله ومسؤولين كبار من السعودية والامارات والبحرين وغيرها من الدول، خلال الاجتماع».

وسارعت الولايات المتحدة، الى الترحيب بهذا الاعلان. وقالت مورغن اورتيغاس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية «نأمل ان تكون هناك اخبار سارة في ختام هذه الاجتماعات».

وادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطالب دول الخليج العربية بأنهاء الازمة والوحدة في مواجهة طهران، وهي تضغط من اجل انشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط، شبيه لحلف شمال الأطلسي. وقالت اورتيغاس ان «وحدة الخليج ضرورية للتصدي للتأثير الضار لايران ولمكافحة الارهاب وبالطبع لضمان مستقبل مزدهر». وأضافت «من الضروري، في رأينا، ان يتحد مجلس التعاون الخليجي ضد التهديدات الاقليمية».

وفي هذا الاطار قالت وكالة «بلومبرغ» الدولية، انه مع استمرار الدبلوماسية المكثفة ونداءات الولايات المتحدة لدول الخليج العربية لتوحيد صفوفها ضد ايران تزداد التوقعات بأن صفقة كبيرة لانهاء النزاع قد تلوح في الأفق. وقالت الخاطر ان التصعيد يتطلب حكمة ومسؤولية. «وبالتالي فان مشاركة قطر الى جانب البلدان المسؤولة هي واجب وطني وانساني لارساء الأمن الجماعي». وأضافت «ان الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتصعيد المتسارع يوميا، يتطلبان الحكمة والتعامل بمسؤولية، لذا فان مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحس المسؤولية تعد واجبا قوميا وانسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم».

