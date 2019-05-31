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مكة المكرمة- الوكالات: دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الى «مواجهة افكار التطرف والارهاب». وقال الملك سلمان خلال استقباله في مكة المكرمة كبار علماء العالم

الاسلامي المشاركين في اعمال المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال «يسرنا ان نرى علماء الأمة الاسلامية على هذا التعاون، لتوحيد آرائهم في القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق بمواجهة افكار التطرف والارهاب». وتسلم خادم الحرمين «وثيقة مكة المكرمة» الصادرة عن

المؤتمر الذي نظمته رابطة العالم الاسلامي.

وقال خادم الحرمين الشريفين «يسعدني الترحيب بكم، وأنتم تجتمعون في هذه الرحاب الطاهرة والأيام والليالي المباركة حول موضوع مهم، يتناول قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة، التي جاءت بالرحمة والخير للانسانية جمعاء، ودعت الى مكارم الأخلاق، وأوضحت منهج الاسلام المعتدل فنحن امة وسط، فلا تشدد ولا غلو، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم امة وسطا». واضاف الملك سلمان «يسرنا ان نرى علماء الأمة الاسلامية على هذا التعاون، لتوحيد آرائهم في القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق بمواجهة افكار التطرف والارهاب، وسنكون دوماً على امل باذن الله في تماسك الأمة الاسلامية، واجتماع كلمة علمائها، وتجاوز مخاطر التحزبات والانتماءات التي تفرق ولا تجمع، ونحن ملكنا في هذه البلاد منذ الملك عبدالعزيز يسمى خادم الحرمين الشريفين، وهذا شرف لنا جميعاً، وكلنا في بلدنا نخدم الحرمين الشريفين والحمدلله».

من جانبه قال الأمين العام للرابطة محمد بن عبدالكريم العيسى ان «مفتيي وعلماء الأمة الاسلامية ناقشوا قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وصدرت عنهم وثيقتهم التاريخية وثيقة مكة المكرمة، مبينة بمضامينها الضافية قيم الاسلام الرفيعة في عدد من الموضوعات والقضايا الملحة». وأضاف «لقد حلوا ضيوفاً اعزاء على البلد الأمين بالمملكة قادمين من 137 دولة، يمثلون 27 مكوناً اسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف في جمع مبارك ناهز الألف شخصية اسلامية».

عقب ذلك القيت كلمة الضيوف القاها نيابة عنهم مفتي الديار المصرية د. شوقي علام ودعا فيها الى ضرورة الوقوف الى جانب الحق والخير والوسطية «الذي ترفع رايته المملكة العربية السعودية الى جانب مصر وكافة دول المنطقة التي لم تتورط في دعم الارهاب» واصفا ذلك بأنه «فرض عين وواجب على كل مسلم وهو ايضاً واجب اخلاقي ومبدأ انساني تدعمه دول

المجتمع الدولي بموجب المواثيق والعهود الدولية الداعمة والمؤيدة للخير والسلام».

وعبرت هيئة كبار العلماء السعودية في بيان لها مساء الأربعاء، عن ترحيبها بمضامين الوثيقة التي استهدت بوثيقة المدينة المنورة، والتي عقدها النبي محمد(ص) حيث حفظت وثيقته الحقوق وراعت العهود، وبينت الواجبات وكانت اساساً لمجتمع متعاون في الشدة والرخاء. وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء اهمية ما بينته وثيقة مكة المكرمة من الا يتحدث باسم الأمة الاسلامية في امرها الديني الا علماؤها الراسخون. ومن ثم فعلى العالم اجمع الا يتلقى الخطاب الاسلامي الا من الهيئات العلمية الشرعية المعتبرة، دون جماعات التطرف والارهاب والتكفير مؤكدين في هذا الصدد اهمية التواصل الانساني والتفاعل الحضاري الذي دعت اليه الشريعة الاسلامية، في اطار التعارف والتعاون لعمارة الأرض، وتعزيز القيم الأخلاقية المشتركة.

وكان 1200 شخصية اسلامية من 139 دولة يمثلون سبعاً وعشرين مكوناً اسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف، وفي طليعتهم كبار مفتيها اقرت «وثيقة مكة المكرمة» دستوراً تاريخياً لارساء قيم التعايش بين اتباع الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب في البلدان الاسلامية من جهة، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الانساني كافة من جهة ثانية. وشددت الوثيقة على ان التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الانسانية لا يُبرر الصراع والصدام، بل يستدعي اقامة شراكة حضارية ايجابية. وحذرت الوثيقة من ان ظاهرة «الاسلاموفوبيا» وليدة عدم المعرفة بحقيقة الاسلام وابداعه الحضاري وغاياته السامية.

