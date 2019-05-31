عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: رد المرشد الأعلى في ايران آية الله علي خامنئي ان موضوع سعي بلاده لتصنيع سلاح نووي يعتبر امرا حراما على الصعيد الفقهي والشرعي مستبعدا التفاوض مع واشنطن التي اعلنت ان القوات الاضافية التي سترسلها الى المنطقة ستنشر في السعودية وقطر.

وفيما يبدو انه رد على مطالب ايرانية داخلية تتعلق بتطوير اسلحة نووية قال خامنئي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «قدراتنا نووية وعلمية ولا نسعى وراء السلاح النووي، ليس بسبب الحظر واميركا بل من منطلق مبادئنا اذ نعتبره حراما من الناحية الفقهية والشرعية.. البعض كانوا يقولون فلننتج السلاح النووي ولكن لا نستخدمه؛ وهذا القول خطأ ايضا لأننا في حينه سننتجه بثمن باهظ ولا نستخدمه والطرف الاخر يعلم ايضا باننا لن نستخدمه وهو ما يجعله بلا تأثير بالنسبة لنا».

وأضاف خامنئي قائلا «لا نتفاوض حول اي قضية كانت والقضايا الاساسية للثورة مثل قدرات البلاد الدفاعية لا يمكنها ان تكون محل تفاوض.. قضايا كالقضايا الدفاعية لا يمكنها ان تكون قابلة للتفاوض، اذ ان التفاوض في مثل هذه القضايا بحاجة الى كلمتين، فالطرف الاخر يقول نحن نريد هذه الامور ونحن نقول له ايضا، لا».

وأردف «ايران لن تتفاوض مع اميركا اطلاقا.. مثلما قيل سابقا فان عدم التفاوض مع اميركا يعود الى امرين، اولا؛ لا جدوى من ورائه، وثانيا؛ يكون مضرا.. للأميركيين عادة استراتيجية وتكتيك للوصول الى اهدافهم، فاستراتيجيتهم هي الضغط بهدف ارهاق الطرف الاخر ومن ثم يستخدمون التفاوض كمكمل للضغط للوصول الى اهدافهم». ولفت خامنئي الى ان ايران اذا استخدمت اساليب الضغط، واستخدمت المتاح لديها من امكانيات بشكل سليم، فان ضغوط الولايات المتحدة ستقل، وتتوقف. وشدد على ان ايران لديها وسائل ضغط ضرورية لمواجهة ضغوط الولايات المتحدة، مشيراً ان هذه الوسائل ليست عسكرية، وأن بلاده ستستخدم هذه الورقة عند الضرورة وفي زمانه، على حد تعبيره.

في المقابل اكد رئيس اركان الجيوش الأميركية، جوزيف دانفورد ان واشنطن لن تتساهل بالرد على ايران. وأوضح دانفورد هدف الولايات المتحدة من الخطوات العسكرية التي اتخذتها في المنطقة قائلاً ان «الرسالة هي اننا لن نتساهل بالرد على ايران»، الا انه استدرك قائلاً ان «أي رد لنا سيكون متناسباً مع حجم الاستفزاز الايراني».

وفي هذا السياق اكد وزير الدفاع الأميركي بالانابة، باتريك شاناهان، ان بلاده لم تلحظ تغييرا في السلوك الايراني خلال الأيام الماضية رغم الضغوطات والتهديدات، وقال شاناهان «أعتقد ان الوضع لا يزال متوترا» وأضاف وزير الدفاع الأميركي بالانابة ان ايران تشكل تهديدا كبيرا وأشار الى انه لايرى اي تغيير في ذلك وكشف شاناهان ان القوات الاضافية التي اعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» نيتها ارسالها الى المنطقة تتمركز في السعودية وقطر.

من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية ان «سياسة الضغط القصوى على ايران ناجحة»، معتبرةً ان «أثر العقوبات بدأ يظهر على حزب الله وحماس والميليشيات في العراق». وقالت المتحدثة الجديدة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس خلال ايجاز صحافي «أظن اننا كنا واضحين جداً. لا نريد الحرب مع ايران. نريد خفض التصعيد مع ايران لانسعى لأي شيء مما تم ادعاؤه خلال الأسابيع الماضية. في الواقع، ما نتطلع له هو رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران لوقف الضغط القوي الذي نمارسه عليها. هذه هي النقطة التي نريد الوصول اليها. نريد ان يرى النظام الايراني الـ12 نقطة التي طرحها الوزير بومبيو ويأتي الى طاولة المفاوضات ويتحدث معنا ويتصرف كأي دولة طبيعية». وشددت اورتاغوس على ضرورة وقف طهران لـ«مخططات الاغتيالات في اوروبا» ولـ«دعم الارهاب» مضيفة «أوقفوا التصرفات الخبيثة، اوقفوا محاولات السيطرة على بيروت ودمشق وصنعاء». وأكدت استعداد اميركا للتفاوض «غداً.. ان كان النظام الايراني يتطلع لنفس المستقبل الزاهر الممكن للشعب الايراني الذي نراه نحن».

