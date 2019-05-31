عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: اعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عن امله في ان يستمع الزعماء العرب خلال قمتهم في مكة الى مقترحات روسيا وايران لنزع التوتر في منطقة الخليج. وقال ريابكوف في حديث خاص لقناة «RT» ان روسيا وضعت مجموعة مقترحات «تهدف جميعها، ليس الى تدمير ما تم تحقيقه وانما للحفاظ عليه، وتعزيز نظام الاتفاقات ورعاية القانون الدولي، وضمان تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه سابقا».

وتابع ريابكوف، الذي يقوم حاليا بزيارة الى طهران «في هذا السياق نعتبر ان مقترح الجانب الايراني حول ابرام معاهدة متعددة الأطراف حول عدم الاعتداء بين دول الخليج جاء في وقت مناسب جدا وتم بحث هذا الموضوع وهذا العرض يجري في سياق مبادرة اخرى تقدمت بها روسيا حول وضع حزمة اجراءات لتعزيز الثقة في منطقة الخليج». وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي «اننا نكرر، مخاطبين اصدقاءنا وزملاءنا العرب، ان هذه المقترحات على الطاولة ونحن مستعدون للمساعدة على تطبيقها».

وأعرب عن قناعته بأن «النجاح في المضي قدما في هذا الاتجاه سيسهم في الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة» الخاصة بملف ايران النووي، وأضاف «اننا نأمل بأن يستمع زعماء الدول العربية، في قمتيهم الى هذه الرسالة الروسية والايرانية الداعية الى تسوية المشاكل القائمة ونزع التوتر عبر اتفاقات».

