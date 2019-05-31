وطن النهار

شهر رمضان كان كعادته حافلا بالخير بالنسبة ليد العون الكويتية التي تكثفت مساعيها خلال هذا الشهر في إيصال المعونة إلى كل من يحتاجها في العالم وهو ما شهده الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضية.

فقد واصلت المساعدات الإنسانية الكويتية عملها الدؤوب في الأسبوع الثالث من الشهر الفضيل حيث تعددت النشاطات في هذا المجال وتنوعت مجالاتها ومواقعها.

ففي العاصمة الأردنية عمان قامت الجمعية الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية يوم الاثنين في 20 مايو الحالي بتوزيع 2200 طرد غذائي على الأسر المتعففة والأرامل والعاجزين في الأردن تبرع بها بيت الزكاة الكويتي ضمن مشروع إفطار الصائم لعام 2019.

وقال مشرف عام مكتب الجمعية لدى الأردن خليل حمد لـ«كونا» إن مشروع إفطار الصائم لهذا العام تميز عن سابقه بازدياد عدد الطرود الغذائية المقدمة للمستفيدين من الأسر الأردنية والفلسطينية المتعففة علاوة على الأسر السورية اللاجئة.

وأوضح حمد أن الطرد الواحد يشمل 15 صنفا من المواد الغذائية الأساسية ويزن نحو 50 كيلوغراما ويكفي الأسرة المتوسطة الواحدة لنحو شهر كامل.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 1440 طردا غذائيا للأسر الأردنية المتعففة والأسر الفلسطينية القاطنة في المخيمات فيما تم تخصيص 760 طردا للأسر السورية بأماكن تجمعها في المخيمات العشوائية والمزارع والبادية.

وأفاد بأن مكتب الجمعية وضع برنامجا لتسليم الطرود إلى 74 جمعية أردنية وطنية والتي بدورها ستقوم بتوزيع الطرود على الأسر الأردنية والفلسطينية المتعففة فيما ستقوم 19 جمعية أخرى بتوزيع الطرود على الأسر السورية اللاجئة في مختلف المحافظات والمناطق.

وثمن حمد عطاء المحسنين والمتبرعين من أهل الكويت لا سيما من بيت الزكاة الكويتي معربا عن الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة ومشاركتهم السنوية في مشروع إفطار الصائم بالأردن.

وفي الكويت قال نائب رئيس مجلس الادارة في جمعية الهلال الاحمر أنور الحساوي يوم الثلاثاء في 21 مايو إن الجمعية ستوفر حضانات الأطفال الخدج في عدة مستشفيات بمحافظات يمنية.

وأضاف الحساوي في تصريح صحافي بعد انطلاق حملة التبرعات التي تستمر شهرا ان المستشفيات ستكون في محافظات (شبوة وحضرموت وأبين وعدن ولحج ومارب وسقطري وتعز والجوف) داعيا المتبرعين الى دعم جهود الجمعية الانسانية.

وأعرب عن بالغ شكره لإدارة مجمع الأفنيوز على التعاون والتنسيق لجمع التبرعات لصالح الأطفال حديثي الولادة في اليمن.

وأشار الى ان الجمعية من خلال حملة التبرعات ستوفر حضانات الأطفال وأجهزة ومعدات خاصة بغرف حضانات الأطفال مؤكدا أهمية تقديم رعاية صحية متميزة للأطفال الخدج وحديثي الولادة وإنقاذهم من الموت.

وذكر الحساوي أن هناك نسبة عالية من الوفيات بين الأطفال الخدج وحديثي الولادة في المحافظات اليمنية مشيرا الى الحاجة الملحة لزيادة الحضانات في المستشفيات نظرا للنزوح الكبير جراء الأزمة اليمنية.

وأكد ان الجمعية تسعى للمساهمة في إنقاذ حياة الأطفال في مختلف المحافظات اليمنية والمساهمة في التوعية والوقاية من مضاعفات الأمراض والأوبئة بين حديثي الولادة.

وأوضح انه يمكن التبرع عن طريق (كي. نت) في مجمع الأفنيوز أو عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للجمعية داعيا الجميع إلى الاستجابة لهذه الحملة والتسابق بالخيرات.

وأشاد الحساوي بالشراكة الانسانية التي تجمع بين الجمعية وادارة مجمع الأفنيوز في حملات التبرعات التي نظمت مؤخرا لدعم المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو الأزمات الانسانية.

ننتقل الى القاهرة حيث قام سفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ يوم الأربعاء في 22 مايو بتوزيع 400 سلة رمضانية للأسر الفقيرة والمتعففة في قرية (بني مجدول) بمحافظة الجيزة.

وقال السفير الذويخ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه السلال الرمضانية من نتاج الأسواق الخيرية التي تقيمها اللجنة النسائية بالسفارة وأحد أنشطتها الانسانية والخيرية ويتم توزيعها بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأشار الى ما اعتاد عليه أهل الكويت من تقديم المساعدات ومساندة إخوانهم في شتى بقاع الأرض.

وتضمنت السلة المقدمة مواد غذائية أساسية كالرز والسكر والشاي والسمن البلدي والزيت والمعكرونة.

من جانبه أشاد مدير عام جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان في تصريح مماثل لـ«كونا» بالمساعدات الانسانية المستمرة التي تقدمها الكويت حكومة وشعبا للقرى المصرية.

وقال شعبان ان ما تقدمه السفارة الكويتية في مصر للأسر الفقيرة والمتعففة يأتي ترجمة وامتدادا لأواصر الاخوة والصداقة والتعاون مع الكويت وشعبها الكريم.

ولم تخل الفعالية من دعوات أطلقتها قرية (بني مجدول) بالصحة وطول العمر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وعبارات تتضمن التهنئة للشعب الكويتي بشهر رمضان الكريم والشكر والامتنان على اللفتة الانسانية في هذا الشهر الفضيل.

وفي الهند قامت سفارة الكويت بنيودلهي بتنظيم افطار صائم لآلاف من الصائمين وتوزيع وجبات الافطار في العاصمة الهندية. وقال سفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم ان السفارة قامت بتنفيذ العمل الخيري بمناسبة شهر رمضان المبارك على نفقة محسنين كويتيين وباشراف الامانة العامة للأوقاف. واضاف السفير أن عددا من الجمعيات الخيرية الهندية شاركت السفارة في تنفيذ هذا المشروع مشيرا إلى أنه شمل أيضا توزيع مواد غذائية جافة بصورة حصص على عدد كبير من المحتاجين بالتعاون مع جمعية التنمية والرفاهية البشرية الهندية وكذلك حضور ومشاركة الصائمين لتناول الافطار مع جمعية مجلس الدعوة الإسلامية.

وثمن السفير الناجم دور الامانة العامة للأوقاف وجهود المحسنين الكويتيين في تقديم المساعدات للمحتاجين وتخفيف معاناتهم في جميع انحاء العالم.

وبالعودة الى الكويت فقد أعلنت جمعية الهلال الأحمر يوم الخميس في 23 مايو عن إقلاع طائرة الإغاثة الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية محملة 40 طنا من المواد الغذائية الى جزر القمر التي تعرضت لإعصار شديد تسبب بأضرار جسيمة في المنازل ونزوح كبير للمواطنين من مناطقهم.

