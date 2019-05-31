وطن النهار

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري الأربعاء الماضي دور الكويت في التنمية الاجتماعية والبيئية المستدامة في المدن والمجتمعات.

وأضافت بوشهري في تصريح صحافي ان الكويت قدمت العديد من الخدمات لتوفير التمويل لكثير من المساكن في مناطق مختلفة عبر قروض طويلة الأمد من دون فوائد ودعوم أخرى لمواد البناء.

وقالت ان ضمن الخدمات التي تقدم بناء المرافق والمباني من مدارس ومستشفيات وأسواق لخدمة تلك المساكن بخلاف تنفيذ أعمال البنية التحتية كافة. وكانت الوزيرة بوشهري ترأست وفد الكويت في افتتاح الدورة الأولى للجمعية العمومية «موئل» التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وقالت في كلمة لها خلال الدورة «إن دور الكويت ريادي محليا وعالميا في التنمية الحضرية المستدامة منذ نشأتها» مشيرة الى «دور المخططات الهيكلية والخطط التنموية طويلة المدى والتي تحدد مسار التنمية الحضرية في البلاد». وأوضحت ان الكويت قدمت دعما ماليا للدورة الأولى لجمعية «موئل» التابعة لبرنامج الأمم المتحدة نحو 100ألف دولار أميركي وذلك لإنجاح الدورة حرصا من الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تعاونها وشراكاتها.

وذكرت بوشهري انه تم عقد اجتماع مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة شريف لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بمجالات التعاون بين حكومة الكويت والأمم المتحدة في مجال التنمية الحضرية وآلية تعيين الخبرات الكويتية ضمن برامج المستوطنات البشرية في الأمم المتحدة.

وبينت انه تم أيضا عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع رئيس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ومع الوزير التونسي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكذلك مع العديد من الخبراء في برامج الأمم المتحدة المختلفة لمناقشة التنمية الحضرية ومجالات التعاون.

وأوضحت بوشهري ان وفد الكويت قام بعقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية اذ فازت البحرين بعضوية عامين في انتخابات الجمعية العمومية.

وقدم الوفد الكويتي عرضا مرئيا يوضح مشاريع وخطط البلاد في مجال الرعاية السكنية ومشاريع المدن الجديدة التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك بهدف توضيح جهود الكويت في مجالات التنمية عالميا.

