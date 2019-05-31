وطن النهار

أعلن مركز أبحاث المياه التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية حصوله على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي عن تصميم وبناء منظومة مبتكرة لتحلية المياه وإنتاج المعادن.

وقال المركز في تصريح صحافي امس الأول الاربعاء ان فريق البحث قام بتصميم وبناء وحدة مخبرية مبتكرة لتحلية المياه واستخلاص الأملاح في معامل ومختبرات المركز التي تعد «فريدة من نوعها على مستوى العالم».

وأضاف المركز انه تم تنفيذ اختبارات مكثفة على الوحدة المختبرية باعتبارها الخطوة الأساسية لتقديم الدليل القاطع والبرهان العلمي على كفاءتها ومزاياها الفنية في تحلية واستخلاص المعادن من مصادر مائية مختلفة مثل المياه عالية الملوحة الراجعة من محطات تحلية المياه والمياه المصاحبة للنفط في الكويت.

وأشار إلى أن هذا الاختراع يسهم في تحقيق الأمن المائي وتنويع استخدام مصادر المياه لمواجهة تحديات شح الموارد الطبيعية للمياه العذبة والتخلص من المخلفات الصناعية للمحافظة على البيئة اضافة إلى تعزيز الموارد الاقتصادية وتنويع الدخل القومي في البلاد.

