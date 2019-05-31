وطن النهار

بعد اقل من 24 ساعة من قيام وافد عربي يعمل مهنيا بوزارة الداخلية بتسريب صورة لأمر عمليات بحجز كلي لقطاع الامن العام محظور تداوله وسري في مواقع التواصل الاجتماعي تم ضبطه وانهاء عقده وابعاده عن البلاد للمصلحة العامة.

وفي التفاصيل ان وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام اصدر امر عمليات بحجز قطاع الامن العام حجزاً كلياً ابتداء من 1/6 الى 30/6 بمناسبة عيد الفطر وتحسباً لأي طارئ قد يحدث وليكون رجال الامن على استعداد كامل، وقد تم تعميم الامر على قطاع الامن العام وفوجئ القيادات الامنية بان صورة من الأمر قد انتشرت في مواقع التواصل الاحتماعي بعد صدوره بأقل من ساعة. وعليه تم ابلاغ الادارة المختصة بالبحث والتحري عن مصدر الجهة التي نشرت صورة من الامر حيث تبين ان وافدا عربي الجنسية يعمل في وزارة الداخلية هو من قام بنشر صورة الامر، فتم ضبطه في مسكنه وبمواجهته اعترف، وعليه تم انهاء عقده مع وزارة الداخلية وابعاده عن البلاد للمصلحة العامة.

