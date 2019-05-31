وطن النهار

سارع رجال الاطفاء عصر امس باخماد حريق اتى على سيارة مواطن على طريق المطار دون حدوث اصابات.

وكان بلاغ ورد عصر امس الى غرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق سيارة على طريق المطار السريع، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز الفروانية الى موقع البلاغ حيث تبين بان سيارة مواطن اندلعت بها النار وقد استطاع المواطن من ايقافها على جانب الطريق والخروج منها دون ان يصاب، وقد تمكن رجال الاطفاء من اخماد النار التي اتت على السيارة بالكامل.

وفي السياق نفسة تعامل رجال اطفاء مركز جليب الشيوخ عصر امس مع حريق 3 سيارات متوقفة في ساحة ترابية بمنطقة جليب الشيوخ، وبعد الانتهاء من اخماد الحريق فتح التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.

