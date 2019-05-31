وطن النهار

هنأ وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، طلبة الصف الثاني عشر بقسمية العلمي والأدبي والمعهد الديني، بمناسبة انتهاء اختبارات الفترة الدراسية الثانية، متمنيا لجميع الطلاب والطالبات دوام النجاح والتوفيق وحصد الدرجات التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأكد العازمي، خلال زيارته التفقدية للكنترول المركزي للقسمين العلمي والأدبي، أن وزارة التربية حرصت على تسخير كل الامكانات المتاحة لأداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي (2018 - 2019) في أجواء مناسبة ومريحة لجميع الصفوف والمراحل التعليمية، مثمنا الدور الكبير الذي قامت به الادارات المدرسية ورؤساء اللجان والمراقبون والملاحظون وأعضاء الكنترول وجميع العاملين والمشاركين في فترة الاختبارات.

وأشار الى أن عمليات التصحيح تمت أولا فأولاً في الكنترول المركزي للقسمين العلمي والأدبي وفق الآلية المتبعة سنويا، مبينا في ذات الوقت أن الوزارة تعاملت بشفافية وموضوعية مع الشكاوى القليلة التي وردت، لافتا الى أن الأسئلة بشكل عام تعد في مستوى التحصيل الطلابي.

وذكر أن الوزارة ستمنح كل طالب حقه من خلال المراجعة والتدقيق في الاجابات، معربا عن أمنياته في أن تحقق النتائج النهائية الأهداف المنشودة التي يطمح اليها أبناؤنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور».

ولفت الى أنه فور انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة سيتم رفع نتائج اختبارات الصف الثاني عشر العلمي والأدبي والمعهد الديني على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة www.moe.edu.kw والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية MOE.

وكان قد اختتم طلاب القسم العلمي اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الثاني بمادة الأحياء فيما أدي طلاب القسم الأدبي الاختبار قبل الأخير بمادة الفلسفة، وأفاد الموجه الفني للأحياء بمنطقة مبارك الكبير التعليمية عبدالحميد الكندري، أن اختبار مادة الأحياء سار بشكل سهل وميسر ولم يواجه الطلاب أي صعوبات خلال أداء الاختبار، مشيرا الى أن عدد اللجان في الكنترول العلمي بلغ 8 لجان مقسمة على 4 لجان بنين و4 لجان بنات، مبينا أن مجموع عدد الطلاب الذين أدوا الاختبار 19745 طالباً وطالبة مضيفا أن عملية التصحيح قائمة على قدم وساق لحين الانتهاء منها خلال اليومين القادمين متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلاب في اختباراتهم.

من جهته، ذكر الموجه الأول للاجتماعيات في منطقة الأحمدي التعليمية محمد العتيبي، أنه بدأ تصحيح مادة الفلسفة حيث جرت الأمور على أكمل وجه، مشيرا على أنه تم تقسيم اللجان الى لجنتين لجنة معلمات ولجنة معلمين وبلغ عدد طاولات التصحيح أكثر من 60 طاولة، مبينا أنه من المتوقع الانتهاء من تصحيح مادة الفلسفة اليوم الخميس.

وأوضح العتيبي أنه لم ترد أي ملاحظات بخصوص الاختبار، معلقا أنه كان ضمن اطار المنهج، وجاءت المؤشرات الأولية لعملية التصحيح جيدة ومبشرة بالخير، متمنيا أن تكون النسبة مرضية للجميع، مشيدا بجهود القائمين على لجان التصحيح في الكنترول.

بدورها، لفتت رئيسة لجنة ثانوية الاسراء بمنطقة العاصمة التعليمية دينا العتيقي، الى أنه تم الاجتماع بفريق العمل قبل انطلاق الاختبارات لعرض التعليمات وشرح كيفية التعامل مع الطالبات ولتوفير بيئة مريحة للاختبار، بالاضافة الى توضيح أهميه الالتزام بلائحة الغش وكيفية التعامل مع حالات الغش في حال حدوثها حتى لايؤثر ذلك على سير اللجنة أثناء الاختبارات، معلقة أنه تم عرض لائحة الغش بشكل واضح أمام أبواب اللجان وتعميمها على الطالبات.

وأشارت العتيقي أنه تم تجهيز لجان الصف الثاني عشر للقسم العلمي والذي يحتوي على 5 لجان تشتمل على 93 طالبة والقسم الأدبي والذي يحتوي على لجنتين تشتمل على 43 طالبة،مبينة أنه لا توجد حالات حرمان أو غش أو غياب منذ بدء الاختبارات.

