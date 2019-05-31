وطن النهار

يستعد المركز الرمضاني للقراءات العشر بمسجد غزيل الهملان بالمنقف لاستقبال المصلين ليلة السابع والعشرين من رمضان، واوضح د. سعد الجدعان رئيس المركز الانتهاء من الاستعداد لليلة 27 بجميع التجهيزات والتحضيرات من الأمن والاسعافات الاولية وكذلك تجهيز الماء والعصير وتوزيعه على عموم المصلين. واضاف اننا لا نألو جهدا في كل ما هو في خدمة المصلين، وفي كل ما من شأنه إراحة المصلين من المواطنين والمقيمين. وأوضح بأن المركز نجح بكل المقاييس في رضا المواطنين والمقيمين الذين يتوافدون كل ليلة لسماع الروايات القرآنية المختلفة من كبار القراء في العالم الاسلامي. ويعد من أفضل المراكز الرمضانية أداء وترتيبا وتنظيماً وعدداً، لافتا الى ان «اهم اسرار نجاح المركز هو روح الفريق الواحد والنهج الذي انتهجه المركز هذا العام، فضلا عن اخلاص النوايا بأن هذا العمل خالص لوجه الله، بالاضافة الى الشراكة مع جهات عديدة التزاما بالخطة الاستراتيجية لقطاع المساجد المنبثقة عن الخطة الرئيسية لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية».

