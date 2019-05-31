وطن النهار

تفقد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د. فواز الرفاعي مسجد الدولة الكبير ومسجد بلال ابن رباح في منطقة الصديق بضاحية جنوب السرة. استغرقت ثلاث ساعات للاطمئنان على سير العمل بالعيادات الطبية ومراكز الاسعاف.

وقال الرفاعي ان الجولة جاءت للاطمئنان على سير العمل بالعيادات الطبية ومراكز الاسعاف خاصة في العشر الأواخر من رمضان حيث تأتي جموع غفيرة من المصلين في مسجدي الدولة الكبير ومسجد بلال بن رباح.

وأوضح أن الجولة شملت المرور على عيادة الرجال بمسجد بلال بن رباح وهي عيادة مجهزه بأحدث الادوية والمستلزمات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ مبينا أنه تفقد مركز الاسعاف مشيرا الى تجهيزه بـ3 سيارات اسعاف حديثة وتم التعامل مع ما يقارب من 30 حالة من بداية رمضان وتم علاجها في الموقع ولم تستدع اي حالات نقلها للمستشفى.

وأضاف وفي المسجد الكبير قمنا بالمرور على عيادة النساء مبينا انها تستقبل من 25 الى 30 حالة يوميا.

اما عيادة الرجال فإنها تستقبل حوالي 10 حالات يوميا وفي عيادة كبار الشخصيات فإنها تستقبل حولي من 4 الى 5 حالات يوميا.

وأفاد انه تم نقل حوالي 5 حالات للمستشفى وأخطر حالة تم تحويلها حالة قلب الى مستشفى الاميري.

واكد أنه يتواجد بالمسجد الكبير 5 سيارات اسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الخاصة بالطوارئ الطبية بالاضافة الى وحدة اسناد وامداد وهي قادرة على تجهيز مستشفى ميداني يسع حوالي من 30 الى 35 مصابا في الموقع.

وأشاد الرفاعي بالدعم الكبير من مجلس الوزراء وجهود وزير الصحة الشيخ باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا في تدشين 79 سيارة اسعاف حديثه ومجهزة على أعلى مستوى للخدمة في الطوارئ الطبية مؤكداً أن الحكومة تألو جهدا في النهوض ودعم الخدمات الصحية لخدمة المواطنين والمقيمين.

