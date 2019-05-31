مال وأعمال

صرح رئيس مجلس إدارة بنك KIB، الشيخ محمد الجراح، بأنه انعكاساً للنتائج المتميزة والنجاحات التي حققها بنك الكويت الدولي KIB في السنوات الأخيرة ولمتانة مركزه المالي، ونظراً للجدارة الائتمانية التي يتمتع بها، وتطبيقاً لاستراتيجيته التوسعية المدروسة والحاجة إلى استمراريتها، وحفاظاً على معدلات مناسبة لمعيار كفاية رأس المال، فقد قرر البنك إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية Additional Tier1 من قاعدة رأس المال.

وأضاف قائلاً: قام KIB منذ بداية العام الحالي بدراسة إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لقاعدة رأس المال، حيث تمت الموافقة على الإصدار من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

نجاح كبير

وفي يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019، حقق KIB نجاحاً كبيراً في تغطية الاكتتاب في الصكوك الدائمة والتي تندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية حسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) والتي قام بطرحها وتسعيرها بقيمة 300 مليون دولار أميركي بمعدل ربح سنوي 5.625 في المئة، حيث لاقى ذلك الإصدار إقبالاً ضخماً من المستثمرين وقد بلغ الحد الأقصى للمشاركات بما يقارب 4.6 مليارات دولار أميركي، أي بما يمثل 15 ضعف حجم الصكوك المصدرة. وتقوم هذه الصكوك الدائمة غير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدارها، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لمبدأ المضاربة الشرعي المستوفي لأركانه الشرعية.

ولقد تم ترتيب هذا الإصدار بعناية وبجهود مبذولة من قبل مجموعة من الأطراف المشاركة ومنهم سيتي جروب، وبنك ستاندرد تشارترد الذين كانا المنظمين الدوليين، في حين قام كل من بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال وشركة كامكو بدور المدير العالمي ووكيل الاكتتاب الرئيسي، وقام بنك بوبيان بدور المدير المشارك.

كما لقيت الجولة التسويقية للصكوك والتي قام بها KIB واستمرت على مدى أسبوع، إقبالاً واهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين من 26 دولة في هذا الإصدار، وبتوزيع نهائي نسبته 51 في المئة للمستثمرين الدوليين و49 في المئة للمستثمرين الإقليميين.

جذب المستثمرين

وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ KIB رائد جواد بوخمسين إن طرح هذه الصكوك يؤكد أن دولة الكويت تتمتع بالمقومات اللازمة لجذب المستثمرين الدوليين للدخول للسوق الكويتي، وإننا سعداء بحصيلة إصدار الصكوك والتي تعد الأولى من نوعها التي يصدرها KIB في أسواق رأس المال الدولية.

كما أضاف بوخمسين: أود أن أُعبِّر عن تقديري وامتناني لما قدمته الجهات الرقابية متمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، من دعم مستمر للبنك لإصدار الصكوك، والذي تمثل في الموافقات الرقابية اللازمة وتوجيهاتها بهذا الخصوص، كما أود أن أثمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المشاركة من المنسقين العالميين والمديرين العالميين ووكلاء الاكتتاب الرئيسين والمدير المشارك. والشكر أيضاً موصول للعديد من المستثمرين في الكويت وخارجها، ولفريق العمل في البنك، الذي عمِل على تحقيق هذا الإنجاز في فترة زمنية قياسية.

إستراتيجية التوسع

وأضاف بوخمسين: لقد تم إصدار هذه الصكوك كأداة رأسمالية متقدمة تحتسب ضمن الشريحة الأولى الإضافية من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) وتعليمات بنك الكويت المركزي، وبناءً على القواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال، لتكون متاحة للتداول في السوق الثانوية بعد إصـــدارها وسـيـتم إدراج هذه الصـــكوك في سوق الأوراق المــالية في إيرلندا (Euronext Dublin)، وتضيف الصكوك مصدراً جديداً لرأسمال KIB وبما ينوع مصادر رأس المال ويدعم قاعدته التمويلية، حيث ستخصص المبالغ المحصلة عن تلك الصكوك لدعم استراتيجية التوسع التي يتبناها KIB ولتعزيز قاعدة رأسمال البنك وفقاً لمتطلبات بازل 3. كما أشار إلى أن الطلب الكبير على الصكوك التي أصدرها البنك يعكس الثقة في قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي بصفة عامة، وبالعمليات المصرفية الإسلامية وبـــ KIB بصفة خاصة.

توازن حصيف

كما أضاف إن هذا الإصدار للصكوك الدائمة غير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدارها، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيساعد البنك في الحفاظ على توازن حصيف بين المكونات المختلفة من رأسماله، ليستمر في تعزيز نموه. علاوة على ذلك، فإن طرح هذه الصكوك يعتبر خطوة مهمة في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى الأدوات الرئيسة للعمليات المصرفية الإسلامية، حيث تقوم هذه الصكوك على مبدأ المضاربة، والتي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات، حيث أصبحت أداة الصكوك جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمي.

وختم بوخمسين قائلاً يُعتبر الطلب الكبير على الصكوك التي طرحها KIB إشارة واضحة وتأكيداً على الثقة التي أولاها كل من المستثمرين الدوليين والإقليميين في استراتيجية KIB بالإضافة إلى تميز أدائه المالي المستدام، وسيدعم هذا الإصدار خطة نمو وتطوير أعمال البنك للسنوات القادمة بأفضل كلفة رأسمالية.

