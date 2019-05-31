مال وأعمال

رغم التوترات الجيوسياسية الحادة التي شهدتها بورصات دول الخليج على خلفية النزاع الأميركي- الإيراني الأخير وفقدان السوق لأكثر من ملياري دينار خلال أيام قليلة بشكل وقتي وسيادة حالة الترقب على أداء الأسواق العالمية، عادت بورصة الكويت لتسكن شباك المنطقة الخضراء مرة أخرى مع هدوء التوترات الجيوسياسية واتجاه العالم للاستماع لصوت العقل والابتعاد عن شبح الحرب لتحصد المكاسب المليارية في نهاية المطاف. وقد انعكست تلك الأجواء على أداء السوق الذي بدأ في استعادة عافيته مرة أخرى مع نهايات شهر مايو، حيث حصد السوق مكاسب سوقية رأسمالية قدرها 714 مليون دينار خلال شهر مايو، حيث ارتفعت القيمة السوقية الرأسمالية من مستوى 32.369 مليار دينار إلى مستوى 33.083 ملياراً نهاية الشهر.

وعلى الرغم من العوامل السلبية التي مر بها السوق خلال مايو، إلا أن 5 أشهر الأولى من العام الحالي شهدت مكاسب سوقية رأسمالية تجاوزت 4 مليارات دينار بنهاية شهر مايو حيث حقق السوق مكاسب سوقية قدرها 4.07 مليارات دينار، فقد ارتفعت حصيلة مكاسب السوق الرأسمالية من مستوى 29.013 مليار دينار أوائل العام الحالي إلى مستوى بلغ 33.083 ملياراً نهاية الشهر الحالي.

كما حصدت أسهم قطاع البنوك خلال 5 أشهر مكاسب سوقية رأسمالية قدرها 3.48 مليارات، حيث ارتفعت القيمة السوقية لتلك الأسهم من مستوى 16.1 مليار دينار بداية العام الحالي إلى مستوى 19.585 مليار دينار نهاية مايو الحالي، وبنسبة بلغت 85.5 في المئة من إجمالي مكاسب السوق خلال تلك الفترة.

وخلال العام الحالي، شهدت بورصة الكويت العديد من الأحداث الإيجابية أبرزها: خصخصة البورصة وفوز تحالف «الخرافي- البحر» وترقية البورصة إلى الأسواق الناشئة، مع طرح المرحلة الثالثة من تطوير البورصة وكلها عوامل ايجابية اسهمت وبشكل كبير على تعزيز وضع السوق وتطويره بالنسبة للأسواق المالية في دول المنطقة. كما انعكس التوجه الحكومي بزيادة الانفاق الاستثماري في ميزانية 2019/2020 بوتيرة متصاعدة وتنفيذ مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوتيرة ثابتة رغم التذبذب في أسعار النفط، انعكس بشكل إيجابي على أداء السوق وتطلعات المتعاملين في طرح مزيد من الأدوات الاستثمارية المالية التي تلبي احتياجات ومتطلبات مالكي الكاش من المتداولين والمحافظ الاستثمارية في العديد من دول العالم.

