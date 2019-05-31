مال وأعمال

احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة الحادية والعشرين من الموظفين الجدد في برنامجه السنوي «أكاديمية الوطني» والذي يهدف الى تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية من حملة الشهادات الجامعية حديثي التخرج، واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي.

وحضر الاحتفال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت صلاح الفليج ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت سليمان المرزوق ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني وقيادات أخرى من البنك.

وشهد الحفل تكريماً لأوائل الخريجين الجدد الذين أظهروا جهوداً مميزة خلال فترة البرنامج التي تضمن المحاضرات والتدريب العملي وكذلك تدريب ميداني في الفروع والادارات. واجتاز المتدربون خلال أربعة أشهر (هي مدة البرنامج) جميع المراحل التدريبية الخاصة بالأكاديمية،

حيث شمل البرنامج التدريبي على مختلف جوانب العمل المصرفي منها: المبادئ المصرفية، ادارة المخاطر، عمل الفرق، المحاسبة المالية، التسويق، التفاوض، الاقراض الاستهلاكي والتجاري، بالاضافة الى التدريب العملي للمشاركين في مختلف أقسام البنك، وذلك من خلال اشراك مدربين معتمدين عالمياً لتمكينهم من كسب المهارات المصرفية المتخصصة.

ويحاكي تصميم البرنامج أعلى المعايير التدريبية وذلك من أجل تزويد المشاركين بالمهارات النظرية والعملية التي تغطي المجالات الأساسية المهمة في القطاع المصرفي لتساهم في تطوير مهاراتهم الى جانب اطلاعهم على هيكلية العمل في البنك وثقافته من أجل تعزيز فرص تطورهم الوظيفي في المستقبل.

