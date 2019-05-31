مال وأعمال

يقدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» خدمة سحب اوراق النقد الجديدة «العيادي» بمختلف فئاتها في مواقع مختلفة للعملاء تغطي جميع محافظات الكويت وعلى مدار الساعة وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال نائب المدير العام للخدمات المصرفية في «بيتك» خالد السبيعي ان البنك حريص على مشاركة المجتمع في مختلف المناسبات والأعياد، مؤكدا تميز «بيتك» بتوفير قنوات تواصل مختلفة وواسعة الانتشار تجعله الأقرب دائماً الى عملائه في جميع أماكن تواجدهم. ولفت الى أن «بيتك» يتيح للعملاء خدمة سحب «العيادي» عبر الفروع المصرفية، وأجهزة السحب الالي، واجهزة الـ XTM التفاعلية، والفروع الذكية KFH Go في جمعيتي اشبيلية والجابرية، بالاضافة الى سيارات موبي «بيتك» التي تنتشر بمواقع مختلفة في الكويت لتلبية متطلبات جميع العملاء حيثما وجدوا. وأضاف ان الفروع التي توفر الخدمة على مدار الساعة هي: القصر، عبد الله السالم، اشبيلية، الجابرية، أبو فطيرة، والمنقف. وأوضح أن الخدمة متوفرة حتى اول ايام العيد، بجميع الفئات النقدية لتشمل الدينار، والـ5 دنانير، والـ10 دنانير والـ20 ديناراً.

وأكد السبيعي مواصلة استراتيجية «بيتك» في تحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة العميل وفق أعلى معايير الجودة عبر تقديم ارقى المميزات التنافسية التي تؤكد ريادة «بيتك» في طرح الخدمات المصرفية المتطورة وتحقيق أعلى مستويات الابتكار،

مع مواكبة احدث التطورات التكنولوجية في الصناعة المصرفية.

