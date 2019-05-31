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قامت أسرة بنك الكويت الوطني بزيارة الى مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لمشاركتهم فرحة قرقيعان حيث قضى موظفو البنك يومهم مع الأطفال ونظموا احتفالية خاصة تخللها أجواء حفل القرقيعان التراثي حيث جالوا على غرف المرضى على ايقاعات موسيقى القرقيعان ووزعوا المثلجات وحلويات قرقيعان عليهم، واحتفلوا في هذه المناسبة السنوية.

وتعكس هذه المشاركة التزام البنك الوطني تجاه الأطفال، وهي تقليد يحرص البنك الوطني على القيام به سنوياً في مستشفاه التخصصي، خاصة وأن رؤية الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال خلال هذه المناسبة لا تقدر بثمن.

ويأتي احتفال القرقيعان في اطار البرنامج الاجتماعي الذي أعده بنك الكويت الوطني للأطفال في مستشفى البنك التخصصي ووحدة العلاج بالخلايا الجذعية والذي يحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات.

وبدورهم عبر الأطفال في المستشفى عن سعادتهم البالغة بالزيارة وفرحتهم بالاحتفال بالقرقيعان. وتندرج الزيارة في اطار اهتمام البنك الدائم ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والانسانية تعبيرا عن روح المشاركة والتواصل مع الأطفال تحديدًا والاهتمام بجميع شرائح المجتمع بشكل عام.

وتجدر الاشارة الى أن مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي أبرز مبادرات البنك الوطني في المسؤولية الاجتماعية، وقد اتخذ البنك خطوة مهمة على صعيد تحويل المستشفى الى أحد أفضل المراكز الاقليمية في المنطقة المتخصصة في علاج الاطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية وذلك في اطار مشروع لتوسعة المستشفى وانشاء وحدة العلاج بالخلايا الجذعية.

