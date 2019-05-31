مال وأعمال

نظم بنك بوبيان هذا العام أحد أنشطته الخيرية الرمضانية حملة «خطوات بوبيان» المتمثلة بدعوة الجميع لممارسة رياضة المشي في مجمع الحمراء الفاخر مقابل تبرع البنك بدينار واحد عن كل خمس دقائق مشي حيث سيتم تخصيص ريع الحملة لعمليات اعادة البصر التى يجريها البنك ضمن حملة نور بوبيان في افريقيا. وحققت الحملة اهدافها من خلال استقطاب المئات يومياً وعلى مدار ايام شهر رمضان لممارسة رياضة المشي الى جانب الأجواء الجميلة التى صاحبت الحملة من خلال الركن الخاص بالاطفال والذي تضمن العديد من الفعاليات اليومية الى جانب الاستشارات الغذائية التى قدمت للجميع.

وقال مدير عام بنك بوبيان وليد الياقوت الذي شارك جمهور المشاة يومياً مع عدد من قياديي وموظفي البنك أن تبرع البنك لعمليات استعادة النظر هو أحد أنشطته الاجتماعية الخيرية المتعددة وجزء من انشطته خارج الكويت الى جانب ما يقوم به في المجالات الاخرى. وحول دور البنك في «خطوات بوبيان» الرمضانية، قال الياقوت أن البنك خصص المبلغ في السنة الأولى لهذا النشاط لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي السنة الثانية لمرضى السرطان، وفي السنوات الثالثة والرابعة والخامسة لتمويل عمليات استعادة البصر في افريقيا. وأضاف أن البنك موّل على مدى السنوات الثلاثة الماضية أكثر من 10 آلاف عملية استعادة نظر، استفاد منها أطفال وشباب وكبار في السن، وأن هذا النجاح تم بفضل الله تعالى وبجهود المتطوعين من البنك ومن الجمعية الخيرية الاسلامية العالمية وبحرصنا على متابعة هذه العمليات ومرافقة المتطوعين الى تلك الدول الأفريقية، وتوفير المواد الطبية اللازمة.

وحول الجديد هذا العام قال الياقوت انه تم اطلاق تطبيق خطوات بوبيان على الهواتف الذكية حيث يمكن لأي شخص ان يقوم بالمشاركة في الحملة من خلال التطبيق حيث يمكنه ان يمشى في اي مكان في العالم. واضاف « خلال اقل من 20 يوما بلغ عدد الذين شاركوا في التطبيق أكثر من 5 الاف شخص وبلغ اجمالي العمليات التى سيتم التبرع بها من قبل البنك عبر التطبيق وحده هذا العام اكثر من 6 الاف عملية. مشرفتا التغذية الأخصائيتان آية سمارة، ونور العمر، تتوليان تقديم النصائح الصحية لمن يرغب من الجمهور، وقالت آية إنها وزميلتها يقومان قبل تقديم النصيحة بأخذ طول السائل أو السائلة، ثم بوزنه أو وزنها بميزان خاص يعطي الوزن الكلي للجسم ونسبة الدهون فيه، وعلى هذا الأساس تقدمان النصائح الغذائية والرياضية. ومن جمهور المشاة قال عبد الله ادريس وأخوه أحمد أنهما يحرصان منذ ثلاث سنوات على المشي في نشاط «خطوات بوبيان»، وأن الفائدة التي تعود عليهما رياضيا وعلى المحتاجين جعلتهما يحثان معارفهما على المشاركة في هذا النشاط الذي «فيه أجر ورياضة».

أما فاطمة المطوع، التي اصطحبت معها ابنتها فوز المشعل، فتقول أنها تشارك للسنة السادسة في «خطوات بوبيان»، وأنها تحرص على اصحاب أبنائها وبناتها للمشاركة كل يوم في هذا النشاط «فهو نزهة ورياضة وعمل خير».

