مال وأعمال

اختتم البنك الأهلي المتحد بنجاح برنامجه الاجتماعي الحافل خلال شهر رمضان الفضيل والذي قدم من خلاله العديد من الأنشطة الخيرية والدينية وأعمال الرعاية الاجتماعية.

وتضمن برنامج البنك هذا العام اطلاق البنك الأهلي المتحد لمبادرته لتوزيع مؤونة شهر رمضان للأسر المحتاجة والتى شارك فيها عدد من المتطوعين من موظفي البنك والذين قاموا بتجهيز وتوزيع صناديق تحتوي على الاحتياجات الغذائية اللازمة لشهر رمضان المبارك للمحتاجين في مناطق مختلفة من الكويت ومنها صبحان وجليب الشيوخ، وغيرها. حيث تعد مشاركة البنك الأهلي المتحد في هذه الحملة امتداداً لاسهامات البنك في دعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية التي تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة ورسم البسمة على وجوههم في هذا الشهر الكريم.

كما قام البنك بتنظيم عدة زيارات للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال في مستشفى مبارك ومستشفى الأميري ومستشفى حسين مكي جمعة لعلاج السرطان والتي شارك فيها عدد من المتطوعين من موظفي البنك.

وكذلك أطلق البنك مسابقته الرمضانية لحفظ القرآن الكريم للعام الخامس على التوالي، وشملت ثماني فئات من المتسابقين كالآتي: فئتا الموظفين ذكوراً واناثاً وكان الاختبار في سورة (الصف)، وفئة الأطفال من أبناء الموظفين والموظفات للمرحلة العمرية ما بين 5 الى 14 عاماً، وكان الاختبار في سورة (الفجر) وأبناء الموظفين والموظفات للمرحلة العمرية ما بين 14 الى 18 عاماً وكان الاختبار في سورة (نوح).

وبالاضافة لما سبق شملت المسابقة فئة عامة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 12 عاماً وكانت المنافسة في الجزء التاسع والعشرون وفئة عامة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13-18 عاماً وكانت المنافسة في الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم.

واختتمت المسابقة بتكريم الفائزين عن كل فئة، وقد لاقت المسابقة التقدير والاعجاب من ادارة البنك واللجنة المنظمة نظراً للاقبال الكبير الذي شهدته هذا العام.

كما عقد البنك الأهلي المتحد أيضاً ندوة دينية لموظفيه، في مقره الرئيسي تحت عنوان (مستعد له) والتى حاضر فيها الشيخ أنس الملا عن فضائل شهر رمضان المبارك، وكيفية الاستعداد الروحي له وذلك ضمن سلسلة البرامج التثقيفية والتوعوية التي اعتاد ان ينظمها لموظفيه ضمن برنامجه الرمضاني الحافل بالأنشطة المتنوعة والهادفة.

وبعد الانتهاء من الندوة تمت دعوة الحضور الى مأدبة القريش استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك كما تم توزيع الهدايا التذكارية على الموظفين في أجواء مفعمة بالألفة والبهجة.

كذلك قام البنك بتنظيم غبقة لموظفيه وعائلاتهم في فندق الفورسيزون بالكويت بحضور الادارة التنفيذية وحشد كبير من موظفي وموظفات البنك وعائلاتهم، حيث اتسمت الغبقة بالطابع العائلي وسط أجواء من البهجة والسرور. تميزت الغبقة بحسن التنظيم وتضمنت العديد من المسابقات والمفآجات السارة حيث تم توزيع الهدايا على الموظفين وعائلاتهم وقد أضفى توزيع القرقيعان على الأطفال من أبناء الموظفين طابعا جميلا ومميزا على الغبقة.

بهذه المناسبة، أكدت سحر دشتي مدير عام حماية عملاء والمسؤولة عن البرنامج الاجتماعي للبنك الاهلي المتحد : نحن نؤمن بأهمية العطاء للمجتمع الذي نعمل فيه. وكمؤسسة مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية نحن ملتزمون بالتفاعل مع مجتمعنا المحلي والمساهمة في رفاهه وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل والذي يستحب فيه فعل الخير والسعي لمد يد العون للمحتاجين.

وأضافت دشتي: نحرص كل عام ومن خلال برنامجنا التطوعي الخاص بشهر رمضان الى غرس قيم العطاء في أذهان موظفينا واحداث تغييرٍ ايجابيٍ وملحوظ في مجتمعنا وقد حرصنا على أن يكون برنامجنا الاجتماعي متماشيا مع دور البنك الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية، واسهاماً منه في نشر السعادة وروح الاخاء والاحسان من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المختلفة التي يشارك فيها موظفو البنك الأهلي لادخال السعادة والفرح على مختلف فئات المجتمع. كما يندرج «برنامجنا الاجتماعي لشهر رمضان ضمن جهود البنك المتواصلة للمساهمة في مجتمعه وامتداداً لالتزامه بغرس مبادئ التطوع لدى موظفيه تجاه مجتمعهم.

وأعربت دشتي عن اعتزام ادارة البنك مواصلة الجهود لتطوير البرنامج الاجتماعي لشهر رمضان عاماً بعد عام، لضمان تقديم أفضل الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل وتعمّق من ارتباط البنك بالمجتمع. داعين الله عزّ وجل أن يعيده على الأمة الاسلامية باليمن والبركات.

