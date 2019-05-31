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أعلن النادي العلمي انه طبقاً للحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال فلكياً لعام 1440هـ سيوافق الثلاثاء المقبل.

وفي بيان صحافي، قالت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي ان الاقتـران لميـلاد هلال شهر شوال سـيحدث يوم الاثنين المقبل الموافــق 3 يونيو في تمام الساعـة (13:02) بتوقيت الكويت. وأضاف البيان انه طبقاً للحسابات الفلكية فإن الهلال سيغرب يوم الاثنين 29 من شهر رمضان في تمام الساعة (18:47)، وغروب الشمس سيكون في تمام الساعة (18:44) وسيكون عمر الهلال تقريباً 5 ساعات و45 دقيقة تقريباً.

وأشار الى ان فترة مكوث الهلال ستكون بعد غروب الشمس فى حدود 3 دقائق تقريباً، وزاوية الاستطالة 3.5 درجات قوسية تقريباً مما يتعذر معه رؤية الهلال وسيكون شكل الهلال منحرف تماماً. وأضاف أنه طبقاً للحسابات الفلكية لن تتم رؤية الهلال بعد غروب الشمس بواسطة العين المجردة أو حتى بعض الأجهزة الفلكية مثل «الدربيل أو التليسكوبات العادية»، وذلك لكون الهلال قريب جداً من الأفق، وفي وجود توهج السماء لحظة تحري الرؤية بعد غروب الشمس، وإنما سيكون موجود بالفعل حسابياً وسيغرب بعد غروب الشمس بحوالي 3 دقائق في سماء الكويت، وسنكون في انتظار ماستعلن عن هيئة الرؤية الشرعية بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم.

وعليه فإنه طبقاً للحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر السعيد سيكون يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل.

