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أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية، امس، وقف استاذ في جامعة المنصورة واحالته للتحقيق، بسبب منعه طالبة من الذهاب لدورة المياه خلال اداء الامتحان، مما جعلها تتبول على نفسها امام زملائها في موقف مهين ومحرج.

وتداول رواد مواقع التواصل قصة طالبة بكلية آداب المنصورة طلبت من استاذها مراقب الامتحان الذهاب لدورة المياه، لقضاء حاجتها بسبب اصابتها بمرض يجعلها تتبول كثيرا، لكنه رفض بحجة ان ذلك سيجعل بقية الطلبة يطلبون المعاملة بالمثل.

وقال المغردون انه امام تعنت الأستاذ الجامعي ورفضه، تبولت الطالبة على نفسها في اللجنة، وأمام زملائها في مشهد مهين ومحرج لها، مطالبين بالتحقيق مع الأستاذ الجامعي.

من جانبه قرر الدكتور اشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، احالة الأستاذ الى التحقيق، واستبعاده من كافة اعمال المراقبة.

وقالت جامعة المنصورة في بيان لها، انه اثير بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واقعة تفيد رفض رئيس لجنة امتحان مادة نصوص يونانية بكلية الآداب خروج الطالبة «م.ع. ف» طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني من الامتحان، وتكرار طلبها دخول دورة المياه لأنها تشعر بتعب شديد، رفض رئيس اللجنة خروجها مما تسبب في تبولها لا اراديا، مضيفة انه تم احالة الأستاذ الى التحقيق.

