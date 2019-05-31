loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


خزنة صكبان خليف، أرملة راشد فهد جدعان العازمي، (73 عاماً)، شيعت، الظهر، ق6، ش6، م6، ت: 66750909 - 99060609
فاطمة محمد عبدالله الخرقاوي، أرملة شريده مزيد المزيد، (90 عاماً)، شيعت، الرجال: الروضة، ق1، شارع عبدالرحمن الداخل، م37، ديوان المزيد، ت: 99990931، النساء: العدان، ق6، ش19، م8، (مقابل شارع الغوص)
عوض عواد عويمر العازمي، (83 عاماً)، شيع، أم الهيمان، ق6، ش9، م3، ت: 99614772 - 99737320
معاذ حسين هلال عيدان سعود الخالدي، (14 عاماً)، شيع، (العزاء في مقبرة الجهراء فقط)، ت: 55624242
خيرية حسن حسين، أرملة عبدالرحمن أحمد الكرجي، (95 عاماً)، شيعت، بيان، ق9، ش1، ج3، م12، ت: 99616877 - 97408840
حمود أحمد حمود المطاوعه، (90 عاماً)، شيع، الرجال: الفنطاس، ق2، ش17، م41، ت: 55983447، النساء: عبدالله المبارك، ق2، ش203، م48، ت: 50239009
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة