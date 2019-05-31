خزنة صكبان خليف، أرملة راشد فهد جدعان العازمي، (73 عاماً)، شيعت، الظهر، ق6، ش6، م6، ت: 66750909 - 99060609

فاطمة محمد عبدالله الخرقاوي، أرملة شريده مزيد المزيد، (90 عاماً)، شيعت، الرجال: الروضة، ق1، شارع عبدالرحمن الداخل، م37، ديوان المزيد، ت: 99990931، النساء: العدان، ق6، ش19، م8، (مقابل شارع الغوص)

عوض عواد عويمر العازمي، (83 عاماً)، شيع، أم الهيمان، ق6، ش9، م3، ت: 99614772 - 99737320

معاذ حسين هلال عيدان سعود الخالدي، (14 عاماً)، شيع، (العزاء في مقبرة الجهراء فقط)، ت: 55624242

خيرية حسن حسين، أرملة عبدالرحمن أحمد الكرجي، (95 عاماً)، شيعت، بيان، ق9، ش1، ج3، م12، ت: 99616877 - 97408840

حمود أحمد حمود المطاوعه، (90 عاماً)، شيع، الرجال: الفنطاس، ق2، ش17، م41، ت: 55983447، النساء: عبدالله المبارك، ق2، ش203، م48، ت: 50239009

إنا لله وإنا إليه راجعون