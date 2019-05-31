أول النهار

اشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بجهود واسهامات الأعضاء السابقين بالمجلس الأعلى للبيئة ورحب بأعضاء المجلس بتشكيله الجديد مؤكدا أهمية دور هذا المجلس في متابعة الوضع البيئي في البلاد. وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي امس الاول الأربعاء انه بعد اجتماع المجلس الأعلى للبيئة قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة مقرر المجلس الأعلى للبيئة الشيخ عبدالله الحمود ان المجلس ناقش الحلول المقترحة لمشكلة الصرف الصحي في منطقة جليب الشيوخ.

واضاف الشيخ عبدالله الأحمد ان ذلك للمحافظة على البيئة والصحة العامة في الكويت ومنعا لآثارها السلبية على منطقة جون الكويت وقرر الاستعجال في تنفيذ الحلول المقترحة المتمثلة بتركيب محطات معالجة على مخارج مجارير مياه الأمطار وفي منطقة جليب الشيوخ حال إقرار ميزانية الهيئة العامة للبيئة. واوضح البيان ان المجلس استعرض الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للبيئة وقرر التنسيق بشأنها مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على ان يتم تطوير خطة استراتيجية وطنية تتكامل مع رؤية الكويت 2035، مشيدا الى ان المجلس بحث الوضع البيئي في المنطقة الجنوبية من البلاد وأكد ضرورة استمرار دراسة وتقييم المشاريع الصناعية المقترح توطينها او التوسع فيها بالمنطقة الجنوبية واهمية استيفائها لجميع الاشتراطات البيئية واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة للمحافظة على البيئة مع الاخذ بعين الاعتبار مشاركة المجتمع المدني في ابداء الرأي ضمن متطلبات الدراسات البيئية للمشاريع.

وذكر البيان ان المجلس استعرض ايضا التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في دورته الثانية وقرر الموافقة عليه كما ناقش عددا من المواضيع الأخرى ذات الصلة.

