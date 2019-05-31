أول النهار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح، أمس بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين.. بتقليد رتبة فريق لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد، وفقاً للمرسوم الذي صادق عليه صاحب السمو أمير البلاد المفدى بناء على عرض من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونقل الشيخ خالد الجراح تحيات وتهنئة القيادة السياسية العليا للبلاد للفريق فيصل نواف الصباح على ترقيته التي جاءت انطلاقاً من الثقة التي توليها إياه، مؤكدا أن تقدير صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسام على صدورنا جميعاً. كما أعرب الجراح عن خالص تهانيه له مؤكداً أن هذه الترقية جاءت تجسيداً صادقاً لما ابداه الفريق فيصل نواف الصباح من عطاء وإخلاص وتفان في العمل في كافة المواقع التي تولاها من أجل خدمة أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن الوطن قدم إلينا الكثير ولن نبخل عليه بشيء من اجل إقامة جهاز أمنى يتحمل الأعباء المنوطة به بكل اقتدار في ظل قيادة سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وتوجه وكيل وزارة الداخلية بعميق الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح، على دعمه الدائم لقيادات المؤسسة الأمنية وعلى جهوده المتواصلة لتطوير منظومة العمل الأمني، مؤكداً ان ذلك أساس لا غنى عنه للتحديث الشامل لكافة القطاعات الامنية.

ومن جانبه، توجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام الفريق الشيخ فيصل نواف الصباح بعميق التقدير والامتنان للقيادة السياسية العليا على هذه الثقة الغالية وللشيخ خالد الجراح على مساندته المستمرة لإخوانه وأبنائه قيادات المؤسسة الأمنية ومنتسبيها وعلى توجيهاته التي تضيء الطريق امام الجميع للنهوض بالأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقهم في ظل التطورات الأمنية بالمنطقة.

كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين.. اللواء شكري النجار بمناسبة تعيينه وكيلاً مساعداً لشؤون الأمن الخاص وفقاً للمرسوم الأميري الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد.

وهنأ الجراح اللواء شكري النجار ناقلاً له تحيات وتهنئة القيادة السياسية العليا على ترقيته.

ومن جانبه، أعرب اللواء النجار عن خالص شكره وتقديره لثقة القيادة السياسية الغالية، مؤكداً أن توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح ستظل دائما النبراس والمنار الذي يوجه مسيرتنا الأمنية لترسيخ الأمن والأمان في ربوع كويتنا العزيزة.

