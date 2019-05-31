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الدوحة - واشنطن- الوكالات: اعلنت وزارة الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني سيشارك في القمم الثلاث في مكة المكرمة فيما ذكرت مصادر قطرية وأميركية ان المسؤول القطري الكبير سيعقد لقاءات مباشرة مع مسؤولين من السعودية والامارات والبحرين في مؤشر على انفراج في الأزمة الخليجية وهو ما سارعت واشنطن الى الترحيب به..... (طالع ص 19).

وفي حين ان قمة منظمة التعاون الاسلامي التي تعقد اليوم كانت مقررة منذ زمن طويل، فإن الرياض دعت الى قمتين طارئتين لمجلس التعاون الخليجي وللجامعة العربية، لمناقشة التوترات الاقليمية في المنطقة.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر ان القيادة قررت المشاركة الرفيعة على مستوى رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث. واضافت المتحدثة القطرية ان مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحس المسؤولية تعد واجبا قوميا وانسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم. وقالت الخاطر ان التصعيد يتطلب حكمة ومسؤولية. وبالتالي فان مشاركة قطر الى جانب البلدان المسؤولة هي واجب وطني وانساني لارساء الأمن الجماعي. وأضافت ان الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتصعيد المتسارع يوميا، يتطلبان الحكمة والتعامل بمسؤولية. من جهتها ذكرت شبكة الجزيرة القطرية نقلا عن مصدر رفيع المستوى انه سيتم عقد لقاءات مباشرة بين الشيخ عبدالله ومسؤولين كبار من السعودية والامارات والبحرين. وسارعت الولايات المتحدة، الى الترحيب بهذا الاعلان. وقالت مورغن اورتيغاس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية نأمل ان تكون هناك اخبار سارة في ختام هذه الاجتماعات. وقالت اورتيغاس ان وحدة الخليج ضرورية للتصدي للتأثير الضار لايران ولمكافحة الارهاب وبالطبع لضمان مستقبل مزدهر. وأضافت من الضروري، في رأينا، ان يتحد مجلس التعاون الخليجي ضد التهديدات الاقليمية. وفي هذا الاطار قالت وكالة بلومبرغ الأميركية، انه مع استمرار الدبلوماسية المكثفة ونداءات الولايات المتحدة لدول الخليج العربية لتوحيد صفوفها ضد ايران تزداد التوقعات بأن صفقة كبيرة لانهاء النزاع قد تلوح في الأفق.