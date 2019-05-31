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مكة المكرمة - الوكالات: عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية في مكة المكرمة قمتين طارئتين دعت اليهما المملكة العربية السعودية التي تستضيف اليوم ايضا اعمال القمة العادية الـ14 لمنظمة التعاون الاسلامي. ويترأس سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفد الكويت الى القمم الثلاث.

ووصفت السعودية امس القمتين الخليجية والعربية بأنهما ستمثلان «بيانا كبيرا» ضد التهديدات الايرانية والتوترات الأمنية في الخليج. في حين سيركز القادة وممثلوهم في القمة الاسلامية على عملية السلام في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية وتصاعد مستويات خطاب الكراهية ضد الاقليات المسلمة وانتشار ظاهرة الاسلاموفوبيا. وطالبت السعودية العالم الاسلامي بـ«رفض تدخل» ايران في شؤون الدول الأخرى. واتهم وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف في اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي التي تضم 57 دولة، ايران مجدداً بدعم المتمردين في اليمن، معتبراً ان هذا الدعم «دليل» على تدخلها في شؤون دول اخرى. وأوضح في كلمة القاها امام الحاضرين وبينهم وفد دبلوماسي ايراني، ان هجمات ميليشيا الحوثيين على المملكة تهدد الاقتصاد والسلام العالميين معتبراً انه يجب مواجهتها «بكل قوة وحزم» كما اكد ان المملكة تواصل محاربة «الارهاب» داعياً الى حلول سياسية في سورية وليبيا، ومجدداً تأييد المملكة للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان.

من جهته قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ان بلاده لا تريد الحرب مع ايران، لكنها لن تتسامح مع ما تعتبره «نشاطا ايرانيا عدائيا» في المنطقة. وقال الجبير لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان قمتي مكة الخليجية والعربية الطارئتين تمثلان «بيانا كبيرا» الى ايران. وبشأن عرض ايران الأخير للحوار مع جيرانها، قال الجبير ان هذا وقت التحرك وليس الكلام.

على صعيد متصل تعقد اليوم قمة منظمة التعاون الاسلامي الـ14 بمكة المكرمة وكان وزراء خارجية «التعاون الاسلامي» التي تضم في عضويتها 57 دولة قد اقروا مشروع البيان الختامي وجدول اعمال القمة واتفقوا على بلورة موقف موحد تجاه العديد من الملفات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

ومثل الكويت في الاجتماع الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وستصدر القمة التي تعقد تحت شعار «قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل» اليوم «اعلان مكة» بالاضافة الى البيان الختامي الذي سوف يتطرق الى العديد من القضايا الحالية في العالم الاسلامي بالاضافة الى اعلان موقف موحد ازاء التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء وكذلك اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة وما يتعلق منها بتنامي خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة وما يعرف بظاهرة الاسلاموفوبيا.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين اكد مساء الأربعاء ان التطورات المؤسفة التي تتعرض لها الدول الأعضاء في المنظمة تدعو الى تكثيف المشاورات بشأنها والعمل على تجنيب المنطقة كل اضطراب وتهديد للأمن والاستقرار.