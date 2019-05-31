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واشنطن - الوكالات: اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا رغبته في التفاوض مع ايران التي قال انها تريد التفاوض بدورها، مشيرا الى انه يسعى الى التفاهم مع كافة الأطراف التي لديها علاقات متوترة مع بلاده. وقال ترامب في حديت تلفزيوني امس أريد التفاهم مع روسيا والصين والجميع وايران، مضيفا ايران لو ارادت التحدث فأنا جاهز. وتابع ايران اصبحت بلدا ضعيفا وتريد ان تعقد اتفاقا مع واشنطن.

في غضون ذلك حذر 76 جنرالا اميركيا متقاعدا، ودبلوماسيون، ترامب من مغبة الاقدام على اشعال حرب مع ايران. ونشر موقع كومون دريمز الأميركي، تقريرا تحدث فيه العسكريون والدبلوماسيون الأميركيون عن امكانية خروج الأمور عن السيطرة بصورة سريعة، يمكن ان تقود الى حرب مدمرة مع ايران. وقال الموقع ان العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين وقعوا خطابا، موجها الى البيت الأبيض، طالبوا فيه ترامب بعدم الاقدام على محاربة ايران لأسباب استراتيجية. ويقول الخطاب سواء كانت الحرب مع ايران بقرار من ترامب، او نتجية حسابات خطأ، فانها ستؤدي الى تبعات سيئة، على منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من غياب الاستقرار، وأضاف الجنرالات والدبلوماسيون الاميركيون ستكون تكلفة تلك الحرب البشرية والمالية والجيوسياسية كبيرة.

ولفت الموقع الى انه من غير المعروف، ما اذا كان الخطاب وصل ترامب ام لا، مشيرا الى ان الموقعين عليه نبهوا البيت الابيض الى ان ما يزيد من احتمال خروج الأمور عن السيطرة تراجع مستوى التواصل المباشر بين المسؤولين السياسيين والعسكريين في كلا الدولتين، في ضوء تصاعد الحرب الكلامية بينهما.