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الامم المتحدة - أ. ف. ب: كشف الممثل الأميركي الخاص لشؤون سورية جيم جيفري ان الولايات المتحدة وروسيا تجريان محادثات حول «مسار محتمل للمضي قدمًا» نحو حل الأزمة السورية ما قد ينهي عزلة سورية الدولية في حال تمت الموافقة على سلسلة خطوات من بينها وقف اطلاق نار في محافظة ادلب. وقال جيفري لصحافيين، بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، ان موسكو وواشنطن تستكشفان «مقاربة تدريجية، خطوةً بخطوة» لانهاء النزاع السوري المستمر منذ ثمانية اعوام، لكن هذا يتطلب اتخاذ «قرارات صعبة». وخلال محادثات في روسيا ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخطة التي «تسمح لحكومةٍ سوريةٍ تلتزم (قرار الأمم المتحدة) الرقم 2254 بأن تعود مجددًا الى كنف المجتمع الدولي». ويدعو القرار 2254 الى عقد محادثات سلام ووضع دستور جديد واجراء انتخابات في اشراف الأمم المتحدة. لكن الممثل الأميركي قال «حتى الآن، لم نر خطوات مثل وقف اطلاق نار في ادلب او اجتماع لجنةٍ دستورية، من اجل اعطائنا ثقة بأن نظام الرئيس بشار الأسد يفهم حقًا ما يجب ان يفعله لانهاء هذا النزاع». والولايات المتحدة التي كانت طالبت سابقًا برحيل الرئيس بشار الأسد، توقفت عن دعوة الأخير الى التنحي. لكن تصريحات جيفري اشارت الى انها مستعدة الآن لتقديم حوافز للمساعدة في تقديم احتمالات للتسوية. والتقى جيفري بشكل منفصل سفراء الدول دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. وقال ان هناك «رغبة صادقة في ايجاد حل لهذا الصراع». وأضاف «لكن هذا سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة -- قرارات صعبة ليس من جانبنا فحسب، ولكن قرارات صعبة من جانب الروس، وفوق كل ذلك قرارات صعبة من جانب النظام السوري».