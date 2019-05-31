الأولى

ارتفعت حدة التصعيد السياسي من قبل النواب تجاه الحكومة، حيث هدد بعضهم بتقديم استجواب جديد ما لم تتراجع الحكومة عن قرار حظر تسجيل المستقيلين في ديوان الخدمة المدنية لمدة عام، حيث انضم النائبان رياض العدساني ومحمد هايف الى قائمة رافضي القرار.

واعلن العدساني عن تواصله مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وقال أكد لي انه ستتم مراجعة جملة من قرارات الخدمة المدنية، ومنها قرار حظر تسجيل الكويتيين المستقيلين لمدة عام. وشدد العدساني أن على مجلس الخدمة المدنية إلغاء أو تعديل هذا القرار التعسفي لان الاستمرار فيه يعد خطيئة. وكان العدساني لوح بتقديم استجواب ما لم تتراجع الحكومة عما اعتبره قرارا يعارض الدستور. من ناحيته وصف النائب هايف القرار بانه استمرار في التعسف. وكشف عن أنه سيتقدم باقتراح لفتح باب التنقلات التي كانت تتم بموافقة الوزير المختص، وأصبحت الان لا تحدث الا بموافقة الخدمة المدنية. وأوضح أنه يجب أن يسمح بالتنقل بين الوزارات خلال عامين من العمل وان يكون التنقل داخل الوزارة خلال شهرين.

وأضاف: الديوان منع التنقل بين الوزارات ما اضطر الناس للاستقالة، والان يريد معالجة هذا الخطأ بخطأ آخر من خلال حظر تقدم المستقيلين أو المنتهية خدماتهم للتوظيف إلا بعد سنة من انتهاء الخدمة. وقال إن الموظف يضطر إلى طلب النقل أحيانا لتحسين وضعه، او لأن العمل المكلف به غير مناسب وهذا الحظر يعتبر عقابا للموظف، مؤكدا ان هذا القرار غير موفق ويجب مراجعته.