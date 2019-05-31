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قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ان وزارة التربية حرصت على تسخير الامكانات المتاحة كافة لأداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي (2018 - 2019) في أجواء مناسبة ومريحة لجميع المراحل التعليمية لافتا إلى أنه فور انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة سيتم رفع نتائج اختبارات الصف الثاني عشر العلمي والأدبي والمعهد الديني على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة www.moe.edu.kw والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

من جانب آخر احتج عدد من المرشحات للوظائف الاشرافية في مرحلة رياض الاطفال، على صعوبة الاختبارات الالكترونية.

وعلى اثر الاحتجاج طلب وكيل التعليم العام أسامة السلطان إعداد تقرير شامل عن اسئلة الاختبارات ومدى صعوبتها والملاحظات التي شابتها، للنظر في امكانية اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.

والتقى السطان، المرشحات اللاتي نفذن وقفة احتجاجية صباح امس في ديوان عام الوزارة، حيث وصفن الأسئلة بغير الواضحة وبانه يشوبها الاخطاء، وأشرن إلى رسوب 200 مرشحة من بين 220 متقدمة نظرا لصعوبة الأسئلة، مدعيات أن الوزارة تتعمد تصعيب الامور عليهن خاصة بعد ادراج عدد من الأسئلة الادارية يفوق الفنية ضمن الاختبار.