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قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح امس بتقليد رتبة فريق لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء الشيخ فيصل النواف، وفقاً للمرسوم الذي صادق عليه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وأكد الجراح ان هذه الترقية جاءت تجسيداً صادقاً لما ابداه الفريق فيصل النواف من عطاء واخلاص وتفان في العمل بجميع المواقع التي تولاها من اجل خدمة امن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين. وأوضح الجراح ان الوطن قدم الينا الكثير ولن نبخل عليه بشيء من اجل اقامة جهاز امني يتحمل الأعباء المنوطة به بكل اقتدار في ظل القيادة السياسية.

كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء شكري النجار بمناسبة تعيينه وكيلاً مساعداً لشؤون الأمن الخاص وفقاً للمرسوم الأميري الذي صادق عليه صاحب السمو امير البلاد. وهنأ الوزيراللواء شكري النجار ناقلاً له تحيات وتهنئة القيادة السياسية العليا.