loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إبعاد وافد سرَّب الأمر السِّريّ بحجز قطاع الأمن


بعد اقل من 24 ساعة من قيام وافد عربي يعمل مهنيا بوزارة الداخلية بتسريب صورة لأمر عمليات بحجز كلي لقطاع الامن العام محظور تداوله وسري الى مواقع التواصل الاجتماعي تم ضبطه وانهاء عقده وابعاده عن البلاد.
وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام اصدر امر عمليات بحجز قطاع الامن العام حجزاً كلياً طوال شهر يونيه، بمناسبة عيد الفطر السعيد وتحسباً لاي طارئ قد يحدث. ثم فوجئت القيادات الامنية بان صورة منه قد انتشرت في مواقع التواصل بعد صدوره بأقل من ساعة.
وبالبحث والتحري عن مصدر الجهة التي نشرت صورة من الامر تبين أن وافدا عربيا يعمل في وزارة الداخلية هو من قام بالنشر، فتم ضبطه في مسكنه وبعد مواجهته اعترف بالتسريب، فتم انهاء عقده وابعاده عن البلاد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة