الأولى

بعد اقل من 24 ساعة من قيام وافد عربي يعمل مهنيا بوزارة الداخلية بتسريب صورة لأمر عمليات بحجز كلي لقطاع الامن العام محظور تداوله وسري الى مواقع التواصل الاجتماعي تم ضبطه وانهاء عقده وابعاده عن البلاد.

وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام اصدر امر عمليات بحجز قطاع الامن العام حجزاً كلياً طوال شهر يونيه، بمناسبة عيد الفطر السعيد وتحسباً لاي طارئ قد يحدث. ثم فوجئت القيادات الامنية بان صورة منه قد انتشرت في مواقع التواصل بعد صدوره بأقل من ساعة.

وبالبحث والتحري عن مصدر الجهة التي نشرت صورة من الامر تبين أن وافدا عربيا يعمل في وزارة الداخلية هو من قام بالنشر، فتم ضبطه في مسكنه وبعد مواجهته اعترف بالتسريب، فتم انهاء عقده وابعاده عن البلاد.

