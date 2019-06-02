وطن النهار

قام النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة الى سلاح الدفاع الجوي ومركز عمليات القوة الجوية ضمن جولة على وحدات الجيش المختلفة للوقوف على جهوزية الجيش وقدراته الدفاعية وتواصلا مع ابنائه العسكريين ورفعا للروح المعنوية، واستمع لإيجاز مفصل عن الواجبات والمهام الموكلة لهم في تأمين المجال الجوي للكويت.

ووجه الوزير كلمة لأبنائه منتسبي القوات المسلحة أبدى فيها تقديره وفخره لما يقومون به من جهود وتضحيات، وأوصاهم بالمحافظة على الجهوزية القتالية وبذل الغالي والنفيس في المحافظة على أمن واستقرار الكويت في ظل قيادة صاحب السمو امير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان في استقبال الوزير رئيس الأركان الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وكبار القادة والضباط في الجيش، وقد اختتمت الزيارة بإقامة مأدبة افطار.

من جانب آخر، أعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي جهوزية مدارسها العسكرية لقبول دفعة جديدة من أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين للالتحاق بالجيش الكويتي في منتصف شهر يونيو المقبل.

وأوضحت في بيان صحافي الجمعة الماضية أن قبول الدفعة الجديدة هو لمن استكمل منهم إجراءاته واستوفى جميع متطلبات القبول، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان رسميا عن بدء الدورة تحديدا في وقت لاحق.

وذكرت أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وحرصا منه على متابعة ودعم الجيش الكويتي على كل الأصعدة لاسيما القوى البشرية الشبابية المؤهلة اللازمة لرفع قدراته الدفاعية.

