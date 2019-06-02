وطن النهار

نفذت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفروانية جولات ميدانية على عدد من الأسواق العشوائية والمحال التجارية والمقاهي بمناطق جليب الشيوخ والحساوي والفروانية وخيطان لازالة كل ما يشوه المنظر العام للارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة والتي ترأسها رئيس قسم متابعة مخالفات أشغال الطرق محمد سليم الديحاني ورئيس النوبة «ج» بمركز نظافة الجليب عبدالعزيز العزيز الوهيدة وعدد من المفتشين. وأوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في الفرع سعد الخرينج أن جميع المراكز التابعة للمحافظة تواصل تكثيف الجولات الميدانية لازالة كل ما يشوه المنظر العام بالمحافظة مشيرا في هذا الخصوص الى أن الحملات الميدانية التي نفذتها النوبة «ج» بمركز نظافة الجليب على الأسواق العشوائية أسفرت عن رفع ومصادرة حمولة 80م3 من الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والأثاث المستعمل الى جانب تحرير 20 مخالفة بالاضافة الى تنظيف الموقع من المخلفات ورفع حمولة 230م3 من المخلفات والنفايات الناتجة عن الأسواق بعد رفع البضائع منها. وأكد الخرينج أن الهدف من الجولات هو القضاء على الظواهر السلبية بمختلف المناطق التي تشكل تعدياً صريحاً على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة واشغالات الطرق، مؤكداً أن الجولات مستمرة للقضاء على تلك الظواهر السلبية التى باتت تؤرق الجميع فضلا عن رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

