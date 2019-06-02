وطن النهار

نيويورك - «كونا»: تولت الكويت أمس السبت رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو لتكون المرة الثالثة التي تترأس فيها الهيئة الأممية في تاريخها والمرة الثانية خلال عضويتها الحالية في المجلس للفترة 2018 - 2019.

وذكر مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في تصريح لـ«كونا» بهذه المناسبة أن رئاسة مجلس الأمن تعد محطة مهمة في تاريخ دبلوماسية الكويت التي تنتهج الاتزان والاعتدال في سياستها الخارجية وترتكز على احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتسعى للمساهمة بشكل فعال لصيانة السلم والأمن الدوليين عبر عضويتها في المجلس. وقال «إن انجازات الدبلوماسية الكويتية التي نجني ثمارها في السنوات الأخيرة هي بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم المبادرات السامية والسياسة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي أرسى قواعد الدبلوماسية الكويتية منذ الاستقلال ووضع أهدافها». وبشأن أبرز الاجتماعات التي ستنظمها الكويت خلال رئاستها لمجلس الأمن أفاد العتيبي بأن جدول أعمال المجلس لشهر يونيو سيكون مزدحما باللقاءات التي ستناقش عددا من القضايا الساخنة التي تشغل المجتمع الدولي ومنها قضايا عربية وأفريقية.