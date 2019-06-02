وطن النهار

كشف وزير الصحة د. باسل الصباح عن دخول 4 مستشفيات جديدة الخدمة بنهاية العام 2020، بواقع مستشفيين جديدين نهاية الحالي ومثلهما مع نهاية العام 2020. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد رفع مستوى الطاقم الطبي والتمريضي والفني للعاملين في الوزارة، مشيدا بتطور نظام التعليم الطبي المستمر لمنتسبي وزارة الصحة. وشدد الوزير في تصريح صحافي على سعي الوزارة إلى تطوير كافة خدماتها ومرافقها وكل ما يصب في مصلحة المريض، إضافة إلى تطوير الخدمات الصحية في البلاد وتقديمها بالمستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في تحديث اسطول الإسعاف العامل في إدارة الطواريء الطبية، مشيرا إلى أن «الصحة» لديها برنامج لتأجير بعض سيارات الإسعاف لخدمة نقل المرضى من المنزل إلى المستشفى والعكس وخصوصا المرضى المقعدين ومرضى الغسيل الكلوي. وذكر الوزير الصباح أن الوزارة أدخلت مؤخرا 79 سيارة إسعاف جديدة إلى الخدمة، ليرتفع إجمالي عدد سيارات الإسعاف العاملة في الوزارة إلى 206 سيارات إسعاف. وأوضح أنه تم طرح مناقصة جديدة لجلب دفعة إضافية من سيارات الإسعاف تقدر بـ79 سيارة بمواصفات عالمية حديثة، حيث بدأت الوزارة في مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح المناقصة خلال العام الحالي.