وطن النهار

استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم ممثلة في رئيس النقابة مهدي الصيرفي، وأمين السر خالد العازمي.

وناقش الطرفان أهمية إيجاد فرص عمل لخريجي تكنولوجيا التعليم في المجالات المختلفة، حيث قدّم وفد النقابة كتاباً رسمياً الى الشيخ مشعل الأحمد يتضمن طلباً بفتح فرص وظيفية لخريجي تكنولوجيا التعليم سواءً كان في السلك العسكري أو المدني بالحرس الوطني، وذلك وفقاً لما ورد في كتاب كلية التربية الأساسية عن الفرص الوظيفية لحملة التخصص وما لهم من دور بارز في هذا المجال. وفي هذا السياق، أكد رئيس النقابة مهدي الصيرفي أن تكنولوجيا التعليم أصبحت اللغة السائدة في الدول المتقدمة ويمكن استثمارها في خلق الوعي لدى المواطن وتعزيز قيمة الولاء عن طريق إدارة التوجيه المعنوي في الحرس الوطني وكذلك الإعلام الأمني.

وبيّن الصيرفي أن حملة الخريجين من «تكنولوجيا التعليم» لهم دور أساس في تجهيز المختبرات والقاعات الدراسية وجهودهم يثري عملية التدريب والتعليم العسكري، كما أنهم يلعبون دوراً فنياً في إصلاح الأعطال وتوصيل الأجهزة التعليمية وخلق الواقع المعزز عن طريق التقنية الحديثة بما يناسب وجودهم في الحرس الوطني، متمنين من نائب الحرس الوطني فتح مجالات التوظيف والعمل لخريجي تكنولوجيا التعليم في الإدارات المختلفة.

وأشار الصيرفي إلى أن نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أبدى استعداده لدراسة الطلب المقدم على أن يكون هناك اجتماعات مقبلة لدراسته من قبل اللجان المختصة ومن ثم المجلس الأعلى للحرس الوطني.

من جانبه، أكد أمين السر في النقابة خالد العازمي على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بعملية الاصلاح والتطوير لدى المؤسسات الحكومية، مبيناً أن أول دولة مؤسسة للنقابات العمالية هي بريطانيا، وهي الآن في الصفوف الأولى من الدول المتقدمة والمتطورة بفضل دور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونها مع الجهاز التنفيذي.

وأضاف: الشيخ مشعل الأحمد أكد ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني ومالها من دور بناء في تطوير مؤسسات الدولة المختلفة، ووعد بأن يكون هناك مجالات للتعاون ما بين الحرس الوطني ونقابة تكنولوجيا التعليم من خلال دورات مبادرة تنمية ووفاء لكويت العطاء والتي يعقدها الحرس الوطني سنوياً.

