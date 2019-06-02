وطن النهار

أكدت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني توضيحا لما تم تداوله من تخفيض السرعة بالدائري السابع من 120 الى 60 غير صحيح موضحة ان هذا الاجراء فقط بالمواقع التي بها صيانة الطريق حيث يطلب من السائق التخفيف والتدرج بالسرعة من 120 الى 80 ثم 60 وبعد اجتياز موقع الصيانة تعود السرعة الى طبيعتها 120، مشيرة بذلك الى ضرورة الالتزام بمعدل السرعة 60 في المنحنيات والمنعطفات حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

واشارت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية الى أن أي اجراء بشأن قطاعات وزارة الداخلية المختلفة وذات العلاقة بالجمهور من مواطنين ومقيمين يتم الاعلام عنه في وسائل الاعلام المختلفة من خلال اعداد حملة اعلامية متكاملة مسبقة للتعريف بهذا الاجراء قبل تفعيله والعمل به.

