وطن النهار

برعاية وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، وبحضور المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح، احتفل معهد تدريب قوات الحرس الوطني في القاعة المركزية بمعسكر الصمود بتخريج دورة المشاة التأسيسية للضباط التي اقيمت بمشاركة ضباط من الجيش وضباط من دولة قطر. وهنأ اللواء الركن فالح شجاع خريجي الدورة، ونقل اليهم تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، ومتابعة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي.

